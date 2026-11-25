Une délégation d'experts italiens a effectué ce mercredi 25 novembre 2026 une visite de terrain dans plusieurs huileries du gouvernorat de Sousse. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un projet tuniso-italien dédié à la préservation du secteur oléicole et à l'adaptation aux changements climatiques, aux maladies végétales et aux ravageurs.

Amira Hamdane, professeure et chercheuse à l'Institut national agronomique de Tunisie et coordinatrice du projet, a indiqué que cette initiative financée par l'Union européenne porte sur la gestion rationnelle de l'irrigation face aux aléas climatiques ainsi que sur le diagnostic précoce des maladies et des parasites affectant l'olivier.

Elle a précisé que le programme repose sur le partage d'expertises techniques et la mise en place d'un système d'alerte et de détection précoce des pathologies phytosanitaires au sein d'exploitations agricoles pilotes réparties entre la Tunisie, notamment dans les gouvernorats de Sousse, Zaghouan et Nabeul, et la région de Sicile en Italie.

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A rappeler que ce dispositif s'inscrit dans le cadre du programme de coopération transfrontalière entre l'Italie et la Tunisie pour la période 2021-2027. Il mobilise plusieurs partenaires académiques et institutionnels des deux rives de la Méditerranée afin d'instaurer un réseau durable de surveillance phytosanitaire, de diffuser les bonnes pratiques agricoles auprès des producteurs et de sécuriser les rendements de la filière oléicole tunisienne face au stress hydrique.