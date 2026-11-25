C'est dans le cadre de la simplification des procédures administratives et de l'accélération du processus de transformation digitale des services publics que les assurances tunisiennes ont pris l'initiative. Le Comité général des assurances a justement lancé une nouvelle plateforme numérique dédiée au dépôt et au suivi des demandes d'obtention d'agrément pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance.

Ce portail, lit-on dans un communiqué officiel, permet d'effectuer l'ensemble des démarches à distance, incluant la soumission des demandes, le téléchargement des pièces justificatives et le suivi de l'état d'avancement des dossiers, depuis le dépôt initial jusqu'à la délivrance de la carte professionnelle et l'inscription automatique au registre des intermédiaires en assurance.

La plateforme offre un espace numérique unifié et sécurisé accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, tout en permettant aux usagers de sauvegarder leurs dossiers en cours pour les compléter ultérieurement. Elle intègre également un système de messagerie interne favorisant une interaction directe et continue avec les services compétents du comité pour toute demande de renseignements ou de clarifications.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan opérationnel, les compagnies d'assurances peuvent, après activation de leurs comptes électroniques, déposer et suivre les demandes d'octroi ou de retrait d'agrément concernant les agents généraux d'assurance et les producteurs d'assurance-vie.

Pour les candidats postulant à l'obtention d'un agrément en vue d'exercer l'activité de courtier d'assurance, l'accès à la plateforme s'effectue exclusivement via le service national de l'identité numérique.

Le Comité général des assurances a souligné que le dépôt et le traitement des demandes d'agrément ou de retrait s'opèrent désormais exclusivement par voie électronique sur cette plateforme, actant l'abandon définitif des dossiers sous format papier.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la modernisation des méthodes de gestion administrative, du renforcement de la transparence et de l'amélioration qualité des prestations fournies aux opérateurs du secteur.