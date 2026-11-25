À l'occasion du premier Forum économique du Fezzan organisé du 24 au 26 novembre 2026, le Conseil d'affaires tuniso-africain et la Chambre de commerce de Sabha (Libye) ont paraphé une convention de partenariat visant à intensifier les flux économiques entre la Tunisie et le Sud libyen. La Tunisie a participé en tant qu'invitée d'honneur à ce forum avec une importante délégation multisectorielle.

Ce texte vise à structurer un partenariat durable, à stimuler les échanges et l'investissement direct et à favoriser l'implantation d'entreprises tunisiennes dans le Fezzan. La Convention tend ainsi à cibler, et de façon particulière, les infrastructures, le transport, la logistique et l'industrie.

Cette initiative qui ambitionne de positionner Sebha comme un carrefour commercial stratégique vers l'Afrique subsaharienne, s'inscrit dans un contexte d'échanges dynamiques, les transactions bilatérales ayant atteint environ 833,3 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l'année 2026 selon le Centre de promotion des exportations.

Le président du Conseil, Anis Jaziri, a également souligné l'ambition de créer une zone logistique et un port sec dans le Sud libyen pour faciliter l'acheminement des marchandises vers le Sahel et l'Afrique centrale.