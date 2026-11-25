Le président de JUNA Togo, Frédérick Yao Mawupenkor TSATSU, a reçu le titre de Docteur Honoris Causa en développement de la jeunesse et coopération internationale, le 21 novembre 2026 à Charleroi, en Belgique. Cette distinction, décernée par la United American University for Leadership and Excellence, vient récompenser plusieurs années d'engagement en faveur de la jeunesse, de la citoyenneté et de la coopération internationale.

Une nouvelle reconnaissance pour le leadership associatif togolais sur la scène internationale. Frédérick Yao Mawupenkor TSATSU, président de JUNA Togo, a été élevé au rang de Docteur Honoris Causa en Youth Development and International Cooperation, à l'occasion de la Journée mondiale du Sommet des Associations (JMSA), organisée les 20 et 21 novembre 2026 à Bruxelles et Charleroi, en Belgique.

Cette distinction honorifique lui a été attribuée par la United American University for Leadership and Excellence (UAU), à la suite de l'examen de sa candidature par le Conseil de l'Académie de l'institution. Elle entend saluer ses contributions professionnelles et sociétales, notamment dans les domaines du développement des politiques publiques de jeunesse, de la participation citoyenne et de la coopération internationale.

Un parcours au service de la jeunesse

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Anthropologue de formation, titulaire d'une maîtrise en anthropologie et d'un Master en gestion des ressources humaines, Frédérick Yao Mawupenkor TSATSU a également enrichi son parcours académique à travers des formations en politiques publiques en faveur des jeunes, en démocratie, citoyenneté et État de droit en Afrique francophone.

Consultant en politiques publiques et en mobilisation des jeunesses, il s'est progressivement imposé comme un acteur engagé dans le développement des écosystèmes de volontariat en Afrique et la promotion des partenariats internationaux.

Son engagement s'est particulièrement illustré à travers la création, en 2015, des Joutes Verbales Francophones (JVF). Cette initiative est devenue, au fil des années, un cadre de formation à l'art oratoire, à l'argumentation et au débat citoyen pour les jeunes Togolais. L'objectif est de promouvoir la liberté d'expression, l'écoute et le respect des opinions divergentes.

Dans la continuité de cette dynamique, JUNA Togo a ouvert en 2021 à Lomé la Maison de l'Orateur, un espace consacré à la rencontre, à la formation et à la production audiovisuelle. Dès janvier 2027, l'organisation prévoit également le lancement des clubs de débat « Les Bâtisseurs du Dialogue » dans plusieurs collèges et lycées du pays.

Un leadership qui dépasse les frontières togolaises

Au-delà de ses responsabilités à la tête de JUNA Togo, Frédérick Yao Mawupenkor TSATSU occupe depuis 2022 la présidence de la Confédération Africaine des Arts de la Parole (CAAP). Il est également le créateur du label InPACTS et le Délégué général de la Coordination internationale des Rencontres Internationales d'Éloquence et de Débat Francophone (RIDEF).

Il est par ailleurs cofondateur et Coordinateur délégué du Conseil International de Dialogue et de Partenariat (CIDP), basé à Montpellier, en France, avec des représentations en Europe et en Afrique.

À travers ces différentes structures, il oeuvre à la création de passerelles entre les collectivités, les institutions et les organisations de la société civile, autour de projets éducatifs, culturels et citoyens.

Une distinction porteuse de nouvelles responsabilités

La remise de ce titre honorifique s'est inscrite dans le cadre de la JMSA 2026, placée sous le thème : « Renforcer la synergie Afrique-Europe pour un développement durable, inclusif et humain ». La rencontre a réuni pendant deux jours des délégations associatives, des acteurs de la société civile et des partenaires venus des deux continents autour de conférences internationales, d'expositions et de rencontres professionnelles.

Réagissant à cette distinction, le récipiendaire a tenu à en partager le mérite avec l'ensemble des acteurs qui accompagnent ses initiatives.

« Cette distinction n'est pas la mienne seule. Elle appartient à toutes les jeunes et à tous les jeunes qui, dans nos communautés, sur nos plateformes et nos programmes, prennent la parole pour bâtir une Afrique nouvelle. Elle nous oblige à faire davantage », a-t-il déclaré.

Pour les membres de JUNA Togo, cette consécration dépasse ainsi la personne de leur président. Elle constitue également une reconnaissance du travail collectif de l'organisation, de ses encadreurs, bénévoles et partenaires.

Avec ce Doctorat Honoris Causa, Frédérick Yao Mawupenkor TSATSU inscrit une nouvelle étape dans son parcours associatif et international. Une distinction qui met davantage en lumière la contribution des acteurs togolais à la promotion de la jeunesse, du dialogue et du développement humain.

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