pLe juge d'instruction chargé des affaires impliquant des enfants auprès du tribunal de première instance de Tunis 2 s'est rendu à l'hôpital où est hospitalisée la fillette victime présumée d'agression sexuelle et de viol dans la région de Mellassine, à Tunis, afin de recueillir sa déposition sur les circonstances des faits.

Cette démarche intervient après que la fillette n'a pas pu se présenter au cabinet du juge d'instruction au tribunal, en raison de son état de santé. Le magistrat a ainsi décidé de se déplacer à l'hôpital pour lui permettre de témoigner et poursuivre les procédures judiciaires liées à cette affaire.

Plusieurs suspects placés en détention

Pour rappel, le juge d'instruction avait émis des mandats de dépôt à l'encontre de l'ensemble des personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire.

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Les décisions concernent notamment deux frères et leur mère, deux jeunes filles, un infirmier, frère de l'un des principaux suspects, ainsi que la propriétaire du domicile où les faits présumés se seraient déroulés.

L'enquête judiciaire se poursuit

Les investigations et les procédures judiciaires se poursuivent afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette affaire et de déterminer les responsabilités de chacun.

L'enquête devra notamment permettre d'établir les faits et de réunir les éléments nécessaires à la poursuite de la procédure judiciaire.