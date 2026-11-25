L'EST a exprimé son désaccord concernant le calendrier des rencontres programmées pour la prochaine période et réclame des modifications afin de garantir le principe d'égalité des chances entre les équipes.

Dans un communiqué, le club de Bab Souika a indiqué avoir fait part de son mécontentement et de son opposition à cette programmation dès son annonce.

La direction de l'Espérance a également précisé que des consultations sont actuellement en cours en vue d'apporter les ajustements nécessaires au calendrier des matchs.

À travers cette démarche, le club entend défendre l'équité sportive entre les différentes équipes, tout en veillant à préserver le droit de ses supporters à assister aux rencontres et à soutenir leur équipe.

L'Espérance de Tunis a, par ailleurs, tenu à rassurer ses supporters sur son engagement à suivre ce dossier et à oeuvrer pour une programmation respectant les intérêts du club et de ses fans.