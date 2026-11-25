Kinshasa (Agence Fides) « Une restriction préoccupante à l'exercice de la liberté de religion et de culte, garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo ». C'est ainsi que la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) a qualifié « les actes qui ont entravé le déroulement de la Journée diocésaine de la jeunesse de l'Archidiocèse de Kinshasa, organisée dimanche 22 novembre 2026, à l'occasion de la 41e Journée mondiale de la jeunesse, au stade Tata Raphaël » (voir Fides 23/11/2026).

Dans un communiqué diffusé lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier, 24 novembre, la CENCO affirme que ces actes constituent non seulement une restriction préoccupante à l'exercice de la liberté de religion et de culte, garantie par la Constitution, mais qu'ils représentent également une violation de l'accord-cadre entre le Saint-Siège et l'État congolais sur des questions d'intérêt commun, signé le 20 mai 2016.

La célébration eucharistique aurait dû avoir lieu au stade Tata Raphaël, mais les autorités ont empêché les jeunes fidèles d'accéder au site, sans fournir sur le moment d'explication plausible. « L'Église catholique, par l'intermédiaire du père Raphaël de la Kethulle, a généreusement mis à la disposition de la jeunesse de Kinshasa ce stade qui porte son nom. Une telle contribution au bien commun ne mérite pas le traitement qui lui est actuellement réservé », précise la note des Évêques congolais.

La CENCO aborde ensuite l'autre épisode qui a provoqué des tensions avec l'État : la répression de la marche pacifique organisée par l'Archidiocèse de Lubumbashi le 23 novembre (voir Fides 24/11/2026).

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« Lancer des gaz lacrymogènes sur les Évêques et les manifestants pacifiques rassemblés en prière, empêcher Mgr Fulgence Muteba de sortir de sa résidence et aller jusqu'à interdire aux Évêques l'accès à l'archevêché constituent une forme de tyrannie que notre pays, qui se proclame démocratique, ne mérite pas », affirme la note.

« Les Archevêques et les Évêques invitent respectueusement les autorités compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein exercice des droits et libertés consacrés par la Constitution pour tous les citoyens, sans aucune discrimination. Ils rappellent que la mission prophétique de l'Église, exercée dans le respect du principe de laïcité de l'État, vise exclusivement à promouvoir le bien commun, la paix, la justice et la dignité humaine. Dans ce contexte, considérer l'Église comme un ennemi politique revient à se tromper de cible », conclut la CENCO.