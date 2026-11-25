La ville égyptienne d'Assouan a accueilli, les 21 et 22 novembre 2026, la 6e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables, une rencontre diplomatique de haut niveau organisée cette année sous le thème : « Redéfinir les biens communs mondiaux : le rôle actif de l'Afrique à l'ère des bouleversements ». Parmi les participants de premier plan figurait le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies (RSSG) en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, James Swan.

Une rencontre de haut niveau entre l'ONU et le gouvernement congolais

En marge des travaux officiels de ce forum panafricain consacré aux enjeux de gouvernance, de prévention des conflits et de stabilité sur le continent, James Swan a pris part à une séance de travail stratégique réunissant les plus hauts responsables onusiens impliqués dans les dossiers sécuritaires de la région et les membres de la délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo.

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Aux côtés de Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, et de Huang Xia, Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, le chef de la mission onusienne en RDC s'est entretenu avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, ainsi qu'avec le ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni.

La crise dans l'est de la RDC et la coopération régionale au coeur des discussions

Cette concertation tripartite entre l'administration centrale des opérations de paix à New York, l'Envoyé spécial régional et la direction de la mission sur le terrain, face aux chefs de la diplomatie et de l'intégration régionale congolaises, a permis de passer en revue les dossiers les plus sensibles de l'actualité sous-régionale.

Selon les éléments ressortis de cette rencontre, les échanges se sont articulés autour de trois axes majeurs :

Les efforts de paix dans la région des Grands Lacs : L'évaluation des processus diplomatiques en cours pour désamorcer les tensions entre États voisins et relancer le dialogue politique régional.

Les défis sécuritaires dans l'est de la RDC : L'analyse de la situation persistante d'insécurité dans les provinces orientales de la RDC, de la protection des populations civiles ainsi que de la coordination entre les forces congolaises et les mécanismes onusiens et régionaux.

Le renforcement de la coopération régionale : La nécessité de consolider les leviers d'intégration économique et politique afin d'ancrer durablement la stabilité et le développement partagé dans l'espace des Grands Lacs.

Le Forum d'Assouan, plateforme stratégique pour la sécurité africaine

Lancé en 2019 sous l'impulsion de l'Égypte, le Forum d'Assouan s'est imposé au fil des éditions comme un espace privilégié de réflexion et de concertation entre dirigeants africains, organisations internationales, partenaires bilatéraux et acteurs de la société civile.

Dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations géopolitiques et la persistance de foyers de tension sur le continent, cette 6e édition a mis l'accent sur le rôle proactif des institutions africaines et de leurs partenaires internationaux, au premier rang desquels l'Organisation des Nations Unies, pour apporter des réponses concertées aux crises sécuritaires et promouvoir un développement durable.