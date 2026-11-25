En l'espace de quarante-huit heures, la République démocratique du Congo vient de replonger dans l'une de ses lignes de faille historiques les plus sensibles : l'affrontement frontal entre le pouvoir temporel et l'autorité morale de l'Église catholique.

De Kinshasa à Lubumbashi, les incidents successifs de ces dimanche 22 et lundi 23 novembre 2026 ne relèvent plus de simples couacs administratifs. À Kinshasa, le Cardinal Fridolin Ambongo s'est vu contraint de délocaliser en urgence sa messe avec la jeunesse après le verrouillage du stade Tata Raphaël. Le lendemain, dans le Haut-Katanga, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogènes une marche pacifique de fidèles et d'évêques conduite par Mgr Fulgence Muteba, président de la CENCO, qui réclamait l'exécution d'une décision de justice sur la concession spoliée du Grand Séminaire Tshamalale.

Cette escalade brutale sonne l'alarme sur l'état de la cohésion nationale. Pour comprendre la gravité de cette séquence, il faut dépasser le vernis des prétextes sécuritaires ou des contentieux fonciers avancés par les autorités locales.

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Comme l'analyse avec lucidité le politologue Christian Moleka, ces deux épisodes ciblent précisément les deux figures de proue d'un épiscopat réputé pour son franc-parler et sa posture critique face aux dérives du régime. Derrière les gaz lacrymogènes de Lubumbashi et les grilles fermées du stade Tata Raphaël transparaît l'exaspération d'un exécutif qui peine à tolérer le contre-pouvoir ecclésiastique.

Alors que les tentatives de « diplomatie de couloir » pour apaiser les relations semblent s'être enlisées, le pouvoir semble céder à la tentation de l'intimidation pour faire taire une institution qui dénonce la malgouvernance et s'oppose à tout tripatouillage constitutionnel. Pourtant, l'histoire politique congolaise enseigne une leçon implacable : aucun régime à Kinshasa n'a jamais gagné une guerre d'usure contre l'Église catholique. De l'époque de Mobutu à celle de Joseph Kabila, chaque tentative de museler les évêques ou d'entraver le culte s'est soldée par un discrédit moral pour les gouvernants et un sursaut de mobilisation populaire. Comme l'a martelé le Cardinal Ambongo, on peut gazer des croyants dans la rue, mais l'on n'asphyxie jamais la vérité.

En s'en prenant aux symboles religieux, le pouvoir offre involontairement une tribune retentissante à ses détracteurs et nourrit un sentiment d'injustice au sein d'une population déjà éprouvée par la crise économique et la guerre à l'Est. À l'heure où l'intégrité territoriale de la RDC exige une union sacrée autour de l'essentiel, ouvrir un second front intérieur contre la principale force sociale et morale du pays relève d'une faute stratégique majeure.

Le dialogue républicain et le respect scrupuleux de l'État de droit ne se décrètent pas à coups de matraques. Kinshasa a tout à perdre dans cette épreuve de force : la paix civile commande d'urgence de désamorcer cette poudrière avant que la fracture entre l'Autel et le Palais ne devienne irréversible.