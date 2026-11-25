interview

Le 23 novembre 2026, la télévision nationale congolaise célèbre ses 60 ans d'existence. Six décennies d'images, de voix, de visages et de souvenirs qui ont accompagné plusieurs générations de Congolais. Mais je voudrais aborder cette célébration autrement que par les discours habituels, les cérémonies protocolaires et les hommages de circonstance.

Pour moi, ce jubilé de diamant doit aussi être l'occasion de poser une question fondamentale : que faisons-nous réellement de notre patrimoine audiovisuel et architectural ?

Je suis de cette génération qui a trouvé la télévision dans les maisons, avec une seule chaîne nationale. Une télévision dont les programmes avaient une véritable vocation éducative, culturelle et informative. À cette époque, regarder la télévision était presque un rendez-vous familial.

Je me souviens particulièrement des speakerines, ou téléspeakerines, qui avaient leur manière bien particulière de nous attirer devant le petit écran. Les speakerines et présentatrices de l'OZRT étaient reconnues pour leur tenue vestimentaire soignée, souvent en pagne traditionnel stylisé ou en tailleur chic, conformément aux codes de l'authenticité promus sous le régime du feu maréchal Mobutu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette élégance vestimentaire, associée à leur diction irréprochable, faisait partie de l'identité de notre télévision nationale. Elles n'étaient pas de simples présentatrices : elles incarnaient aussi une certaine conception de l'identité culturelle congolaise, dans le contexte du recours à l'authenticité.

Je ne pourrais pas évoquer notre télévision nationale sans parler du passage de l'une de mes soeurs au sein de cette grande institution de communication audiovisuelle. Il s'agit de Mme Honorine Situkemba, qui a travaillé à l'OZRT avant de démissionner et de quitter le Zaïre vers la fin des années 1980 pour s'installer en France, à Strasbourg, où elle vit depuis lors. Elle reste associée à cet attachement particulier que j'ai toujours eu pour l'OZRT.

Cette époque avait ses exigences, ses codes et son charme. La télévision nationale était un rendez-vous que l'on attendait, et ses animateurs, journalistes et présentatrices étaient de véritables figures familières dans les foyers Zaïro-congolais.

Il faut également rappeler que la naissance de notre télévision nationale ne relève pas du hasard. Tout est parti, entre autres, de la concurrence audiovisuelle entre les deux rives du fleuve Congo.

Lorsque le Congo-Brazzaville a lancé sa télévision en 1962, les habitants de Léopoldville pouvaient capter ses émissions. Notre pays, pourtant indépendant depuis 1960, ne disposait pas encore de sa propre chaîne nationale. Cette situation a contribué à accélérer la volonté des autorités de doter le Congo-Léopoldville de son propre outil audiovisuel.

La création de notre télévision nationale fut l'oeuvre du gouvernement du Premier ministre Moïse Tshombe, sous la présidence de Joseph Kasa-Vubu. C'est ce projet de la Première République que le feu maréchal Mobutu viendra inaugurer officiellement les 23 et 24 novembre 1966.

La chaîne deviendra ensuite l'Office zaïrois de radiodiffusion et de télévision (OZRT), avant de prendre son appellation actuelle de Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC) en 1997.

Mais mon regard se porte particulièrement sur un patrimoine dont nous ne mesurons peut-être pas suffisamment le potentiel : le building de la RTNC, situé au croisement des avenues Pierre Mulele (ex 24 Novembre) et Kabinda, dans la commune de Lingwala.

Inaugurée en 1976 sous le nom de Cité de la Voix du Zaïre, cette imposante infrastructure, devenue successivement Cité de la Voix du Peuple et immeuble RTNC, constitue l'un des symboles architecturaux de notre pays.

Ce bâtiment de 22 étages n'est pas seulement un ensemble de bureaux et de studios. Il représente une partie de notre mémoire collective, un patrimoine qui a vu défiler des générations de journalistes, de techniciens, d'artistes, de comédiens et de producteurs.

Je me demande souvent pourquoi nous ne réfléchissons pas davantage à la valorisation de cet immeuble.

Il est vrai que la RTNC continue d'occuper et d'utiliser une partie de cette tour pour ses activités. Mais cela ne devrait pas empêcher les autorités de tutelle et les responsables de cette entreprise publique d'envisager une véritable réhabilitation et une exploitation plus ambitieuse de ses espaces.

Pourquoi ne pas transformer certains étages en véritables espaces de production audiovisuelle, avec des appartements aménagés en décors permanents pour accueillir des séries télévisées, des téléfilms, des feuilletons, des émissions culturelles et des productions congolaises ?

Nous avons pourtant notre propre expérience en la matière.

Avec le regretté Tshitenge N'sana, nous avons connu Maboke, communément appelé « Théâtre de chez nous », ces productions qui ont marqué les téléspectateurs et qui étaient réalisées dans la tour de l'OZRT. Ce souvenir démontre que cet immeuble a déjà eu une vocation qui allait bien au-delà de la simple diffusion des journaux télévisés.

Pourquoi ne pas renouer avec cette tradition, mais avec des moyens techniques modernes et une véritable politique de production nationale ?

Ayant passé plus de dix ans en exil en Afrique du Sud, le pays de Tata Madiba, j'ai eu l'occasion d'observer l'organisation du paysage audiovisuel sud-africain.

Le complexe de la South African Broadcasting Corporation (SABC), à Auckland Park, Johannesburg, mérite que nos responsables s'y intéressent sérieusement.

La SABC dispose notamment des Henley Television Facilities, un ensemble spécialisé dans la production et la postproduction des programmes destinés à ses différentes chaînes. On y trouve des infrastructures adaptées aux séries télévisées, aux émissions de divertissement, aux productions culturelles et aux journaux télévisés.

Ce modèle montre qu'une télévision publique ne doit pas seulement être un diffuseur de programmes. Elle peut également être un véritable centre de production, un espace de création, un outil de formation et un moteur de développement de l'industrie audiovisuelle nationale.

C'est précisément cette vision que je voudrais voir émerger à la RTNC.

Pourquoi ne pas faire de la tour de Lingwala un véritable centre de production cinématographique et télévisuelle, capable d'accueillir des réalisateurs, des scénaristes, des comédiens, des jeunes talents et des maisons de production congolaises ?

Pourquoi ne pas aménager également un parcours de visite permettant aux étudiants en journalisme, aux chercheurs, aux touristes et aux simples citoyens de découvrir les anciens studios, les équipements, les archives et les coulisses de la télévision nationale ?

En Afrique du Sud, les infrastructures de la SABC participent à l'identité audiovisuelle du pays. Kinshasa possède également un patrimoine qui pourrait être valorisé dans une perspective culturelle, éducative et touristique.

Il ne s'agit pas simplement de repeindre les murs ou de moderniser quelques bureaux pour donner une nouvelle image à la tour. Il s'agit de repenser son utilisation, de réhabiliter ses espaces et de lui donner une nouvelle vocation économique et culturelle.

Les étages qui ne sont pas indispensables aux activités administratives pourraient faire l'objet d'une étude de faisabilité pour accueillir des studios, des décors permanents, des espaces de formation, des ateliers de montage et des productions audiovisuelles.

Une telle démarche pourrait créer des emplois, générer des recettes propres, encourager les productions locales et réduire la dépendance de nos réalisateurs envers des infrastructures privées parfois coûteuses.

La RTNC possède un nom, une histoire, des archives, des infrastructures et une mémoire que beaucoup d'institutions audiovisuelles du continent pourraient lui envier. Encore faut-il savoir transformer ces acquis en opportunités.

À l'occasion de ce jubilé de diamant, je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à bâtir cette institution : des pionniers aux speakerines, des journalistes aux cameramen, des réalisateurs aux techniciens, sans oublier les artistes et les comédiens qui ont marqué notre enfance.

Mais mon hommage ne doit pas occulter une exigence : la mémoire ne suffit pas si nous ne savons pas préparer l'avenir.

La tour de la RTNC ne doit pas être seulement le témoin d'une époque révolue. Elle doit redevenir un lieu vivant de création, de production, de transmission du savoir et de rayonnement culturel.

Soixante ans après Télé-Congo, il est temps de donner une nouvelle voix à la Cité de la Voix du Peuple.

Joyeux jubilé de diamant à notre télévision nationale !