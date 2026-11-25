Le Rapporteur de l'Assemblée nationale, le Professeur ordinaire Jacques Djoli Eseng'Ekeli, a procédé, ce mardi 24 novembre 2026, à l'inauguration de la salle professeur Bayona-Bameya Munakiviba, au sein de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa (UNIKIN). Cette infrastructure, d'une capacité d'accueil de 350 étudiants, a fait l'objet d'une réhabilitation complète à la suite de son état de délabrement avancé.

Attaché à son alma mater, le Professeur Jacques Djoli n'a pas hésité à mobiliser ses propres moyens pour redonner à cette salle un nouveau visage et offrir aux étudiants un cadre d'apprentissage plus digne, confortable et adapté aux exigences académiques. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités académiques, des enseignants, des étudiants ainsi que de plusieurs personnalités.

Un geste salué par les autorités facultaires

Dans son mot de circonstance, le vice-doyen chargé de l'enseignement à la Faculté de droit, le Professeur Raymond Manasi de Bouillon, représentant le doyen, le Professeur Vincent Kangulumba, a salué l'initiative du Professeur Jacques Djoli.

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Il a exprimé sa satisfaction face à la qualité des travaux réalisés, soulignant que le résultat dépassait les attentes de la communauté facultaire. La salle, autrefois dans un état de délabrement avancé, bénéficie désormais d'un plafond entièrement rénové, d'une nouvelle sonorisation, d'une climatisation, d'un aménagement intérieur amélioré ainsi que d'un tableau adapté à la protection de la vue des étudiants.

Le vice-doyen a également relevé la portée symbolique de certains choix d'aménagement, notamment la moquette rouge, évoquant la robe portée par le professeur Bayona-Bameya Munakiviba et rappelant la responsabilité qui accompagne l'exercice du droit et les décisions judiciaires.

Il a, par ailleurs, salué la générosité du Rapporteur de l'Assemblée nationale et formulé le voeu que cette infrastructure soit préservée et entretenue avec soin, dans un esprit de responsabilité collective.

À l'issue de son intervention, le Professeur Jacques Djoli a procédé à la remise symbolique des clés de la salle au recteur de l'unikin Jean Marie kayembe ntumba, marquant ainsi la fin des travaux de réhabilitation et la réception officielle de l'ouvrage.

Un hommage au professeur Kayemba Ntamba Mbilanji

Autre temps fort de cette cérémonie : la remise officielle des clés du salon-bibliothèque portant le nom du professeur Kayemba Ntamba Mbilanji, à son fils biologique, Christian Kayemba, présent à cette occasion.

Dans son intervention, le Professeur Jacques Djoli a rendu un hommage appuyé à celui qui fut son maître, ainsi que celui du vice-doyen, et qui a profondément marqué leur parcours intellectuel et scientifique.

Il a rappelé l'héritage scientifique du professeur Kayemba Ntamba Mbilanji, notamment sa méthode d'analyse fondée sur la triangulation du droit, de la sociologie et de l'anthropologie, une approche permettant de mieux comprendre les réalités et les dysfonctionnements de l'État africain postcolonial.

Le Rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné que cet héritage ne se limite pas à la transmission intellectuelle, mais comprend également une importante collection d'ouvrages scientifiques, notamment sa bibliothèque, qu'il a souhaité mettre à la disposition de la Faculté, des chercheurs et de l'ensemble de la communauté universitaire.

Pour le Professeur Jacques Djoli, il s'agit de préserver et de valoriser cet héritage, tout en permettant aux générations actuelles et futures de s'en approprier les enseignements. Il a également annoncé la préparation d'un ouvrage scientifique visant à mettre en lumière et à prolonger les idées du professeur Kayemba Ntamba Mbilanji.

Une visite guidée des espaces réhabilités

La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des différentes installations réhabilitées, notamment la grande salle, les toilettes, la salle de réunion, les bureaux ainsi que le salon-bibliothèque.

Satisfait de cette marque de confiance et de la qualité des travaux réalisés, Christian Kayemba a exprimé sa reconnaissance envers le Professeur Jacques Djoli, pour cet engagement en faveur de la Faculté de droit.

De son côté, le vice-doyen n'a pas manqué de témoigner de la contribution du Professeur Jacques Djoli à cette faculté qui l'a vu grandir et s'affirmer sur le plan scientifique.

Au-delà de la réhabilitation d'une infrastructure universitaire, cette initiative traduit un geste de reconnaissance envers l'institution qui a contribué à former le Professeur Jacques Djoli, mais aussi une volonté de promouvoir la transmission du savoir, la valorisation du patrimoine intellectuel et l'amélioration des conditions d'apprentissage à l'Université de Kinshasa.