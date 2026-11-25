Le feuilleton politico-sportif de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a enfin connu son épilogue le mardi 24 novembre 2026. Saisi par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu une sentence très attendue qui annule la décision controversée du Jury d'appel de la CAF et rétablit le verdict initial du Jury disciplinaire. Les Lions de la Teranga conservent ainsi leur victoire (1-0) et s'emparent définitivement de leur deuxième couronne continentale.

Au coeur de l'argumentation du TAS, la question de l'autorité arbitrale a joué un rôle déterminant. La Formation Arbitrale a estimé que le choix de reprendre la rencontre ou de l'arrêter définitivement relevait de la seule et unique appréciation de l'homme en noir. En sifflant la reprise du jeu, l'arbitre a acté que les conditions matérielles et sportives étaient réunies, les deux formations ayant manifesté leur volonté de fouler à nouveau la pelouse.

Cette décision vient clore des mois de tensions juridiques et administratives nées au lendemain d'une finale sous haute tension sur le sol marocain.

Le soulagement et la main tendue de Dakar

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Du côté de la FSF, c'est un sentiment de justice et d'équité sportive qui prédomine. Dans un communiqué officiel, l'instance dirigeante du football sénégalais a tenu à remercier le Chef de l'Etat, le gouvernement, la diaspora ainsi que les inlassables supporters des Lions.

Le Président de la FSF, Monsieur Abdoulaye Fall, a tenu à jouer la carte de l'apaisement en réaffirmant les liens de fraternité unissant le peuple sénégalais et le peuple marocain. Un message relayé avec beaucoup d'émotion par la star de l'équipe, Sadio Mané :

« La décision du Tribunal arbitral du sport qui rétablit le Sénégal dans son titre de champion d'Afrique nous remplit de joie. J'adresse un message de respect et d'encouragement au peuple marocain et aux joueurs du Maroc. Le Sénégal et le Maroc sont deux peuples frères. Que la passion du football continue de nous rapprocher. »

Rabat crie à l'injustice et ne désarme pas

Si le Sénégal exulte et que la Confédération Africaine de Football (CAF) a immédiatement pris acte de la sentence en s'engageant à la mettre en oeuvre, la réaction de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) ne s'est pas fait attendre.

Dans une ferme mise au point, la FRMF a exprimé son étonnement et sa protestation, estimant que ses requêtes relatives à l'intégrité de la procédure et aux communications de l'arbitre n'avaient pas été prises en considération. Rabat regrette également que la jurisprudence récente de l'IFAB et de la FIFA sur l'abandon de terrain n'ait pas pesé dans la balance. Déterminée à faire valoir ses arguments, la partie marocaine a d'ores et déjà annoncé son intention d'engager toutes les procédures juridiques disponibles pour contester ce verdict.

La CAF, de son côté, a pris acte de cette décision et a assuré de veiller à sa mise en oeuvre. Cet épisode historique de la CAN 2025 rappelle combien la gouvernance et le droit du sport demeurent des piliers sensibles et incontournables de la vitalité du continent.