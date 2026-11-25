Chaque foyer souhaite que ses enfants bénéficient d'une bonne éducation, ses seniors, d'une bonne prise en charge, et ses jeunes, de plus d'opportunités. Ces souhaits simples représentent l'aspiration des Chinois ordinaires à une vie meilleure. L'objectif de développement de la Chine est bien clair : réaliser l'aspiration de sa population à une vie meilleure, le point de départ de la modernisation à la chinoise et son objectif ultime.

Au cours des cinq prochaines années, cet objectif prendra une dimension encore plus concrète. Le 15e Plan quinquennal de la Chine et ses objectifs pour 2035 accordent une importance accrue à la garantie et à l'amélioration du bien-être de la population. Sur les vingt indicateurs principaux, sept concernent directement le bien-être de la population et visent à favoriser des progrès constants et à améliorer les conditions de vie des citoyens. Cela incarne la philosophie de développement centrée sur le peuple mise en oeuvre dans la planification nationale et la conception au plus haut échelon de la Chine.

Les aspirations de la population guident les efforts du gouvernement. Une vie meilleure telle qu'envisagée dans la planification au plus haut échelon, signifie l'accès des enfants à des soins et à une éducation de qualité, une rémunération équitable des travailleurs pour leur travail, l'accès des patients aux soins médicaux, la prise en charge des personnes âgées, un logement décent pour chacun et une aide pour ceux qui en ont besoin. Dans le quotidien, cette planification se traduit par la qualité des repas quotidiens, les voix animées des enfants qui lisent à haute voix dans les écoles de quartier, les cantines pour seniors à deux pas des habitations, et les appartements en location longue durée entièrement meublés et clé en main.

Engagement au service de la population

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce qui compte le plus pour la nation, le grand, se retrouve également dans les « petites choses » importantes pour les citoyens ordinaires. Les besoins de la population ont toujours été concrets et spécifiques. De la planification avec une vision d'ensemble à sa mise en oeuvre minutieuse dans les moindres détails, l'interaction entre « le grand et le petit » témoigne d'un engagement au service de la population en transformant sans cesse les fruits du développement en une meilleure qualité de vie.

Au printemps 2026, la ville de Sanming, dans la province du Fujian, à l'est de la Chine, était verdoyante et resplendissait des couleurs printanières. À 9 heures du matin, dans la salle de sensibilisation à la santé de l'hôpital général de Shaxian à Sanming, Mme Zhu, âgée de 67 ans, a sorti son téléphone et a ouvert avec aisance un mini-programme WeChat. Elle a ainsi montré à sa conseillère en santé la courbe de sa glycémie de la semaine.

« Regarde ! Ma glycémie après le repas était de 6,8 et ma glycémie à jeun ce matin était de 5,3. Je peux pratiquement dire que j'en ai fini avec tous ces soucis, n'est-ce pas ? », a-t-elle demandé en souriant.

En effet, trois mois plus tôt, Mme Zhu se trouvait dans une situation bien différente. Elle vivait avec le diabète depuis trois ans et s'injectait de l'insuline depuis deux ans, mais elle ne parvenait toujours pas à comprendre pourquoi sa glycémie ne cessait de fluctuer. Dans le carnet qu'elle emportait partout avec elle, elle avait noté en détail tous les aliments qu'elle pensait ne pas pouvoir manger : sucreries, fruits, bouillie... la liste était longue...

Pour apaiser l'anxiété de Mme Zhu, un médecin spécialiste a adapté son traitement médicamenteux, tandis qu'un praticien de médecine traditionnelle chinoise lui a appris à se faire des bains de pieds dans de l'eau tiède et à masser quotidiennement des points d'acupuncture destinés à soulager la tension. Enfin, un spécialiste de la gestion de la santé lui a montré comment utiliser un lecteur de glycémie en continu, ce qui lui a permis de passer d'une réflexion du type « Qu'est-ce que je ne dois pas manger ? » à « Comment puis-je manger plus sainement ? »

À Sanming, de plus en plus de patients comme Mme Zhu disposent désormais de leur « propre équipe médicale ». En 2025, le taux de gestion standardisée des patients souffrant d'hypertension et de diabète de type 2 de la ville frôlait 90 % respectivement. Derrière ces chiffres impressionnants se cache le système de « services de santé globaux tout au long de la vie » mis en place par la ville.

Comme l'a expliqué Zhou Xianbao, directeur adjoint de la Commission municipale de la santé de Sanming : « Autrefois, nous consacrions l'essentiel de nos efforts au traitement des maladies. Nous dépensions beaucoup d'argent de l'assurance maladie, mais les gens ne se sentaient pas forcément en meilleure santé. Aujourd'hui, nous consacrons davantage de ressources à la prévention. Grâce à une gestion standardisée des patients souffrant d'hypertension pendant un an, nous réduisons les coûts d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale pour le système d'assurance maladie, tout en aidant les patients à éviter la douleur et la souffrance. Tous ces efforts en valent la peine, quel que soit le calcul que l'on fasse. »

Un système médical efficient

La réforme du système médical et de santé local à Sanming illustre parfaitement la réforme médicale plus large menée en Chine. C'est sur les préoccupations et les attentes de la population que la réforme doit se concentrer et progresser. La modernisation à la chinoise reste fidèle à une approche centrée sur le peuple. En maintenant le cap de la réforme du système de santé et en faisant avancer l'initiative « Chine saine », la Chine façonne un avenir plus prometteur pour la santé et le bien-être de sa population.

Au cours de la période du 14e Plan quinquennal, de 2021 à 2025, la Chine a connu cinq années de développement singulières et tout à fait exceptionnelles. Les conditions de vie de la population ont continué de s'améliorer, le revenu disponible par habitant ayant augmenté en moyenne de 5,4 % par an. Le nombre d'emplois urbains nouvellement créés s'est élevé à 62,42 millions. La durée moyenne des études de la population en âge de travailler a atteint 11,3 ans, tandis que l'espérance de vie moyenne a dépassé 79 ans ; les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté ont été consolidés et étendus.

Derrière ces réalisations se cachaient de vastes consultations menées auprès des citoyens sur le terrain. Qu'il s'agisse de l'augmentation des revenus des ménages, de la protection de l'emploi, de l'allongement de la durée de la scolarité ou de l'augmentation de l'espérance de vie, chaque amélioration du bien-être de la population a commencé par une compréhension précise des besoins réels de chacun. Et c'est grâce à des visites répétées dans les communautés et à des consultations ouvertes que la voix des citoyens ordinaires a véritablement été entendue.

Lorsque la population se fait entendre, le gouvernement réagit. Lors de la préparation du 15e Plan quinquennal, une campagne de consultation publique en ligne a été lancée. Plus de 3,11 millions de suggestions de la part des internautes ont ainsi été recueillies. Ces contributions ont constitué des références précieuses pour l'élaboration du plan.

Mobiliser une force puissante

En tenant compte de l'opinion publique, en tirant parti de la sagesse collective et en intégrant la conception au plus haut échelon aux avis de la population, la Chine mobilise une force puissante pour faire avancer la modernisation à la chinoise.

L'année 2026 marque le début du 15e Plan quinquennal. La Chine développe des forces productives de nouvelle qualité et accélère la mise en place d'un nouveau modèle de développement. Elle accorde une importance encore plus grande à la résolution des difficultés et des préoccupations urgentes de la population, ainsi qu'à l'amélioration de son bien-être.

« Donner la priorité au bien-être de la population » n'est pas seulement un slogan : c'est une forme de chaleur humaine. Qu'il s'agisse de la mise en place d'une « assurance dépendance » pour venir en aide aux personnes âgées qui ont perdu leur autonomie, des aides à la garde d'enfants accordées à des millions de familles, ou encore de l'extension progressive de la couverture sociale aux travailleurs exerçant de nouvelles formes d'emploi, tels que les livreurs à domicile, ces importantes mesures visent toutes à améliorer concrètement le bien-être de la population.