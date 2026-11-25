L'élection du prochain Secrétaire général de la Francophonie est reportée d'un an. Cette décision, prise au XXe Sommet de la Francophonie à Phnom Penh les 15 et 16 novembre 2026, donne à l'actuelle Secrétaire générale la mission de préparer une réforme des règles de désignation de son successeur. La révision de ces règles devra être adoptée par la Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF), sur proposition du Conseil permanent de la Francophonie (CPF).

Comment la réforme pourrait-elle se dérouler ?

Le processus envisagé comporterait cinq étapes principales, depuis la préparation des propositions jusqu'à la désignation du prochain Secrétaire général de la Francophonie. Il faut distinguer les compétences des instances, prévues par les textes actuels, de l'organisation des travaux de réforme, qui dépendra des décisions à venir. La création d'un groupe de travail et l'examen par la Commission politique du CPF sont donc présentés ci-dessous comme des étapes prévisibles, et non comme des décisions déjà prises.

Consulter les Etats et gouvernements membres et préparer des propositions.

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La première étape devrait être une phase de réflexion conduite sous l'autorité de la Secrétaire générale. Celle-ci pourrait créer un groupe de travail spécialement chargé d'examiner le dispositif actuel et de proposer des améliorations. Ce groupe consulterait les États et gouvernements membres, recueillerait les préoccupations des différentes régions francophones et étudierait les pratiques d'autres organisations internationales.

Il préparerait les propositions, sans pouvoir adopter lui-même les nouvelles règles. Ce groupe de travail pourrait notamment se pencher sur les aspects suivants (la liste n'est pas exhaustive) : les conditions à remplir pour qu'une candidature soit recevable ; la manière dont les États et gouvernements peuvent présenter et soutenir les candidatures ; l'organisation des consultations entre les Etats et gouvernements membres ; la possibilité d'auditions ou de présentations publiques des candidats ; les règles de vote ; la représentation des différentes régions et les équilibres politiques entre les Etats et gouvernements membres. À l'issue de ses travaux, le groupe de travail remettrait ses conclusions à la Secrétaire générale. Celle-ci les transmettrait au CPF.

Cette première phase permettrait ainsi de disposer d'une base de discussion commune, avant les négociations entre les représentants des États et gouvernements membres.

Examiner les propositions au sein de la Commission politique du CPF

Compte tenu de la nature politique et institutionnelle de la réforme, le CPF pourrait confier le rapport du groupe de travail à sa Commission politique, pour un premier examen. La Commission politique du CPF analyserait les conclusions du groupe de travail et apprécierait les possibilités d'accord entre les Etats et gouvernements membres.

Cette étape constituerait le premier niveau de négociation : il ne s'agirait plus seulement de recueillir des idées, mais de discuter des changements que les États et gouvernements seraient prêts à soutenir. La Commission politique chercherait à dégager les points d'accord, à identifier les désaccords et à ajuster les propositions pour tenir compte des préoccupations exprimées. Elle pourrait compléter les recommandations reçues ou en modifier certains éléments.

L'objectif serait de préparer un ensemble cohérent de propositions, suffisamment solide pour être soumis à l'ensemble du CPF.

Au terme de cet examen, la Commission politique transmettrait ses recommandations au CPF. Elle contribuerait ainsi à préparer les décisions, sans se substituer au Conseil permanent ni à la Conférence ministérielle.

Valider un projet de réforme au Conseil permanent de la Francophonie

Le CPF serait un lieu central des négociations. Réunis sous la présidence de la Secrétaire générale, les représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement examineraient les recommandations de la Commission politique. Ils chercheraient à régler les questions les plus sensibles et à arrêter une position commune sur le contenu de la réforme.

Les discussions pourraient porter, notamment, sur l'équilibre entre consensus et vote, les règles encadrant les campagnes, les critères d'évaluation des candidats, la représentation géographique et les moyens de renforcer la légitimité du Secrétaire général de la Francophonie.

Rechercher un consensus signifie tenter de parvenir à une solution que tous peuvent accepter. À l'issue de ces négociations, le CPF arrêterait un projet de révision du Règlement unique des instances de la Francophonie et le transmettrait à la Conférence Ministérielle de la Francophonie.

Adopter les nouvelles règles à la Conférence ministérielle de la Francophonie

La révision du Règlement unique des instances relève de la compétence de la CMF. Les ministres examineraient le projet transmis par le CPF, discuteraient les derniers points de désaccord et procéderaient aux décisions finales sur le contenu des nouvelles dispositions.

Ils pourraient approuver le projet ou y apporter des ajustements avant son adoption. Selon le Règlement unique des instances adopté en 2022, la CMF peut adopter une révision sur proposition du CPF, par consensus ou, en cas de vote, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Cela signifie que le texte doit recueillir au moins les deux tiers des voix prises en compte dans le vote, et non simplement plus de la moitié.

Les abstentions ne sont pas considérées comme des votes : elles sont exclues du calcul. Le seuil ne porte donc ni sur l'ensemble des membres de la Francophonie, ni sur tous les membres présents, mais sur ceux qui votent. Cette règle concerne l'adoption de la révision du Règlement, et non l'élection du Secrétaire général de la Francophonie.

L'adoption des nouvelles dispositions marquerait l'achèvement de la réforme des règles de désignation et ouvrirait la voie au lancement de la procédure électorale pour l'élection du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale.

Organiser la désignation du prochain Secrétaire général de la Francophonie

Une fois les nouvelles règles adoptées, la CMF pourrait lancer officiellement la procédure de désignation. La présentation des candidatures, leur examen, les consultations et les modalités du choix devraient respecter le cadre révisé ; des auditions ou des présentations publiques n'en feraient partie que si les nouvelles dispositions les prévoyaient. Il faut distinguer deux moments : d'abord l'adoption des règles par les ministres, puis l'élection du prochain Secrétaire général ou de la prochaine Secrétaire générale par les Chefs d'État et de gouvernement réunis en Sommet.

Comme les chefs d'État et de gouvernement n'ont prolongé le mandat de Madame Mushikiwabo, l'actuelle Secrétaire générale, que d'un an, il faut s'attendre à un Sommet extraordinaire avant la fin de l'année 2027, afin que la personne élue entre en fonction en janvier 2028.

Ce Sommet pourrait se tenir en ligne ou en présentiel, probablement à Paris, siège de l'Organisation, comme le prévoit le Règlement. Pourquoi cette réforme compte-t-elle pour la RDC ? Pour la République démocratique du Congo (RDC), l'enjeu de cette réforme est de faire entendre sa voix et de contribuer à des règles qui tiennent mieux compte de la diversité des pays membres, en particulier des pays du Sud.

La RDC occupe une place importante dans l'espace francophone, notamment en raison de sa population, et a donc intérêt à participer aux discussions sur les règles de désignation du prochain Secrétaire général de la Francophonie. Elle pourrait soutenir des règles plus claires : des critères de sélection mieux définis et une procédure dont les étapes sont prévisibles.

Elle pourrait aussi défendre une meilleure prise en compte des différentes régions francophones, ainsi que du poids démographique et de la place des pays du Sud dans l'Organisation, de sorte que les nouvelles règles renforcent la légitimité du Secrétaire général de la Francophonie et sa capacité à porter la voix de la Francophonie.

Pour y parvenir, la RDC aurait intérêt à contribuer aux consultations du groupe de travail et aux échanges du CPF, et à discuter avec ses partenaires africains et les autres pays francophones pour rechercher des positions communes. Enfin, elle pourrait présenter des modifications précises des textes, afin de traduire ses priorités en propositions de règles et de contribuer directement à la réforme.

En résumé Le report de l'élection ouvre une période de réforme des règles de désignation du Secrétaire général de la Francophonie. Le parcours envisagé pourrait comprendre un groupe de travail placé sous l'autorité de la Secrétaire générale, un examen par la Commission politique du CPF, la validation d'un projet par le CPF, puis son adoption par la CMF.

La procédure de désignation serait ensuite organisée selon les nouvelles règles, jusqu'au choix final par les Chefs d'État et de gouvernement réunis en Sommet, probablement lors d'un Sommet extraordinaire avant la fin de 2027, pour une entrée en fonction en janvier 2028.

Pour la RDC, l'enjeu est d'intervenir dès les premières étapes, notamment auprès du groupe de travail et du CPF, afin de défendre des règles claires et représentatives de la diversité des pays membres.