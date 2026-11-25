Alger — Les décisions arrêtées lors de la réunion de travail présidée, mardi, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la production des engrais, du phosphate et du gaz hélium, consacrent un pas important sur la voie du renforcement de la souveraineté industrielle nationale.

En fixant le début de commercialisation du phosphate concentré au premier trimestre 2027, l'entrée en production de la mine de Bled El Hadba à la fin de la même année et l'autosuffisance totale en engrais dès 2028, ces décisions concrétisent l'aboutissement des grands chantiers engagés dans les secteurs minier et pétrochimique.

Ce calendrier précis acte le passage de l'extraction brute à la valorisation industrielle, permettant au pays de capter une plus forte valeur ajoutée avant même l'achèvement complet des complexes chimiques aval.

Selon les données techniques du Groupe Sonatrach, le pôle minier de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, est dimensionné pour produire dès sa première phase 3,2 millions de tonnes par an de phosphate concentré à partir de 5,5 millions de tonnes de minerai brut, avec un objectif à terme de 10,5 millions de tonnes par an.

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L'exploitation pleine de ce gisement, dont les réserves figurent parmi les plus importantes au monde, sécurisera durablement l'approvisionnement en matière première des unités de transformation.

Cette montée en cadence mettra un terme définitif aux importations d'engrais et d'engrais composés, préservant ainsi les réserves de change tout en consolidant la sécurité alimentaire nationale.

Selon le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des Exportations, les engrais constituent déjà un pilier de la diversification économique, ayant largement contribué à porter les exportations hors hydrocarbures à plus de 5 milliards de dollars en 2025.

Sur le plan continental, cette dynamique conforte la place de l'Algérie dans le quintette de tête des producteurs africains.

Dans une récente analyse publiée à l'occasion de la Journée de l'industrialisation de l'Afrique, des experts de la Banque africaine de développement (BAD) soulignent que la production et les exportations africaines d'engrais restent fortement concentrées dans cinq pays, dont l'Algérie, alors que plus de 40 pays du continent demeurent importateurs nets.

S'appuyant sur ses ressources en gaz naturel, le pays s'est imposé comme un acteur majeur des engrais azotés, notamment de l'urée et de l'ammoniac, à travers des complexes tels que Sorfert, Algérie Oman Fertilisants (AOA) et Fertial, détenu à 100% par le groupe public Asmidal, filiale de Sonatrach, depuis juin 2024.

Ces produits représentent le premier poste d'exportation hors hydrocarbures, générant plus de 1,25 milliard de dollars pour 3,53 millions de tonnes exportées sur les sept premiers mois de 2025, et plaçant l'Algérie parmi les principaux fournisseurs de l'Europe et de l'Inde.

Parallèlement à l'azote, le pays a engagé un virage stratégique vers le phosphate intégré. En août et septembre derniers, les travaux de la première phase du Projet de phosphate intégré (PPI) ont été lancés par Sonatrach et Sonarem en partenariat avec les groupes Saipem et CHEC.

Ce projet prévoit l'extraction annuelle de 10,5 millions de tonnes de phosphate brut à Bled El Hadba et leur transformation chimique à Oued El Kebrit, dans la wilaya de Souk Ahras, afin de produire près de 3 millions de tonnes d'engrais par an, dont 2,4 millions de tonnes d'engrais phosphatés et 570.000 tonnes d'engrais azotés.

Grâce à ces capacités supplémentaires attendues d'ici 2028, l'Algérie disposera des volumes nécessaires pour approvisionner les marchés africains et alimenter des unités locales de mélange sur le continent.

Par ailleurs, le projet de renforcement de la production de gaz hélium, évoqué lors de la même réunion présidée par le président de la République, confirme, à son tour, la détermination de l'Etat à valoriser les ressources stratégiques à haute valeur technologique.

D'après les données de l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), l'Algérie occupe le rang de quatrième producteur mondial d'hélium avec environ 11 millions de mètres cubes produits par an, soit près de 5,8% de l'offre globale, et détient des réserves estimées à 1,8 milliard de mètres cubes principalement localisées à Hassi R'mel.

Récupéré lors des procédés de liquéfaction du gaz naturel au sein des complexes d'Arzew et de Skikda, ce gaz rare est essentiel à l'imagerie médicale par résonance magnétique, à la fabrication des semi-conducteurs et à la cryogénie.

L'accroissement des capacités d'extraction de cette filière permettra de consolider le statut du pays comme fournisseur majeur des marchés européen et américain tout en diversifiant davantage les exportations hors hydrocarbures.