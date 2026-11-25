Un programme mis en oeuvre par Enda Diapol (une entité d'Enda Tiers-Monde) et le Conseil danois pour les réfugiés (DRC) vise à renforcer les moyens de subsistance et la résilience des populations de Fass Boye, dans un contexte de recrudescence des départs de candidats à l'émigration irrégulière dans cette localité endeuillée, en 2023, par la disparition en mer de dizaines de ses fils.

Des jeunes et des femmes de cette commune du département de Tivaouane ont récemment reçu des formations en éducation financière et en gestion des PME, ainsi que du matériel et des intrants, pour développer des activités génératrices de revenus dans le cadre de ce programme, a appris l'APS.

Cette initiative, portée par Enda Diapol en partenariat avec le DRC, s'inscrit dans le cadre des programmes "Pathways to Protection "(P2P) et " EMBRACE", destinés à soutenir les jeunes, les femmes et les personnes en situation de vulnérabilité.

Ce dispositif a été présenté lors d'une rencontre d'échanges présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, Abdoulaye Ndiaye, en présence des partenaires du projet, des autorités locales et des bénéficiaires.

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Le Centre d'accompagnement pour la réinsertion et l'insertion des migrants africains (CARIMA) de Fass Boye a dispensé des formations en éducation financière, en gestion des petites et moyennes entreprises (suivant la méthode GERME), ainsi qu'en épargne et en pérennisation des activités génératrices de revenus.

Des modules pratiques relatifs à l'aviculture, à la technologie alimentaire et à la transformation des produits horticoles locaux étaient aussi au menu des sessions, sanctionnées par des attestations remises aux participants.

En complément de ces formations, des équipements et intrants ont été distribués aux bénéficiaires en vue du démarrage ou du renforcement d'activités dans divers secteurs, notamment l'aviculture, la transformation agroalimentaire, le maraîchage, la pêche, la coiffure, la plomberie et le commerce.

Ce lot comprend principalement des outils de transformation, du matériel d'élevage, des brouettes, des filets de pêche et divers intrants de production.

Selon Ibrahima Diop, chargé de programme à Enda, cet accompagnement vise à aider les populations de Fass Boye -- une zone de pêche et de maraîchage -- à créer et développer des activités économiques viables, susceptibles de leur garantir des moyens de subsistance durables et de favoriser la réalisation de projets de vie dignes et choisis.

Une mère de famille de Fass Boye, qui avait perdu un proche en 2023 dans le drame de la pirogue partie de cette localité et retrouvée au large du Cap-Vert, a salué cette initiative, qu'elle considère comme un soutien concret aux familles et aux jeunes confrontés au manque de perspectives économiques.

Les échanges avec les populations ont notamment permis de mettre en évidence les difficultés économiques de la localité, caractérisées entre autres par la baisse des revenus tirés des activités traditionnelles et les faibles possibilités d'insertion professionnelle des jeunes.

Les participants ont également attiré l'attention sur les risques liés aux tentatives de migration irrégulière par voie maritime, marquées par des naufrages et des disparitions en mer. Ils ont, à cet égard, souligné la nécessité de renforcer l'accès des populations à une information fiable sur les réalités administratives et professionnelles dans les pays de destination.

Le chef du village de Fass Boye, Madiop Boye, a, pour sa part, invité les pouvoirs publics à renforcer les programmes d'accompagnement destinés aux jeunes de la localité. Il a plaidé pour des investissements adaptés aux réalités économiques de cette zone côtière, afin de diversifier les opportunités d'insertion professionnelle et de permettre aux jeunes de construire leur avenir dans leur terroir.