La République démocratique du Congo (RDC) pourrait bientôt se doter d'une banque dédiée au financement des infrastructures, un projet destiné à mobiliser davantage de ressources pour répondre aux immenses besoins du pays en matière de développement des routes, de l'énergie et des autres équipements structurants. Cette question a été au centre d'un échange tenu mardi 24 novembre à Kinshasa entre le ministre d'État chargé des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), André Wameso.

Les deux responsables ont convenu de poursuivre le processus de mise en place de cette institution financière, considérée comme un levier majeur pour accélérer la modernisation des infrastructures du pays.

Souvent envisagée sous la forme d'une Banque nationale d'investissement (BNI) ou d'un Fonds souverain d'investissement stratégique, cette structure aurait pour mission de financer des projets à fort impact économique et social. Elle viserait notamment à contribuer à la réduction du déficit en infrastructures, estimé à plusieurs milliards de dollars par an, tout en diminuant la dépendance de la RDC à l'égard des bailleurs internationaux et des seules ressources budgétaires de l'État.

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Selon les orientations envisagées, cette banque spécialisée accorderait des financements à long terme, généralement compris entre 10 et 25 ans, à des conditions adaptées aux grands projets d'investissement. Les secteurs ciblés incluraient notamment les barrages hydroélectriques, les routes nationales, les routes de desserte agricole ainsi que d'autres infrastructures essentielles au développement du pays.

À l'issue de la rencontre, le ministre des Infrastructures a indiqué que plusieurs aspects techniques restaient à approfondir. Ces réflexions sont menées dans le cadre de réunions regroupant des experts des ministères des Finances, des Infrastructures et Travaux publics, ainsi que de la Banque centrale du Congo.

De son côté, André Wameso a assuré que les travaux préparatoires progressent de manière satisfaisante. Il a également précisé que plusieurs mécanismes de mobilisation de capitaux étaient actuellement à l'étude afin de garantir la viabilité de cette future institution financière.

Le gouverneur de la BCC a souligné qu'il serait difficile pour la RDC, au regard de son étendue géographique et de ses besoins de développement, de financer seule son programme d'infrastructures à partir des seules ressources du budget national.

Pour rappel, le réseau routier congolais est estimé à plus de 153 000 kilomètres, nécessitant des investissements considérables pour sa réhabilitation, sa modernisation et son extension.

La création d'une banque dédiée au financement des infrastructures pourrait ainsi constituer un outil stratégique pour soutenir durablement les ambitions du pays en matière de développement économique et d'intégration territoriale.