À moins de trois semaines de la 14e Conférence des gouverneurs, prévue du 15 au 19 décembre à Matadi, les préparatifs s'intensifient. La Première ministre Judith Suminwa a présidé récemment une réunion de suivi avec plusieurs membres du gouvernement ainsi que le gouverneur du Kongo-Central, Grâce Bilolo, afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux destinés à accueillir cette grande rencontre institutionnelle.

Selon la Primature, les infrastructures nécessaires progressent conformément au calendrier établi. À Matadi, plusieurs chantiers sont en cours, notamment à l'aéroport de Matadi-Tshimpi. L'entreprise CREC 7 assure la réhabilitation des 3,6 kilomètres de la route d'accès à l'aéroport, tandis que WASICONGO poursuit les travaux de modernisation de la piste d'atterrissage et la construction d'un nouveau pavillon VIP. Ces aménagements visent à renforcer les capacités d'accueil de la province tout en laissant un héritage durable en matière d'infrastructures.

La réunion a également rassemblé le vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, ainsi que le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda. Les échanges ont porté sur les aspects logistiques, sécuritaires et organisationnels de l'événement qui réunira les gouverneurs des 26 provinces du pays autour du président de la République, Félix Tshisekedi.

Placée sous le signe de la gouvernance territoriale et de la réforme institutionnelle, cette 14e Conférence des gouverneurs revêt une importance particulière. Elle s'inscrit dans la mise en oeuvre du Programme d'actions du gouvernement, qui entend redynamiser le cadre de concertation entre le pouvoir central et les entités provinciales.

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Huit mois après la précédente session tenue à Bandundu-Ville, les participants devront notamment évaluer le niveau d'exécution des recommandations formulées lors des précédentes assises et identifier les solutions aux défis qui freinent le développement des provinces.

À cette occasion, Judith Suminwa a insisté sur la nécessité pour chaque intervenant d'assumer pleinement ses responsabilités afin de garantir le succès de ce rendez-vous stratégique pour la décentralisation et la gouvernance locale en République démocratique du Congo.