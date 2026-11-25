Plus de cent étudiants de l'Université de Bunia ont participé, mardi 24 novembre, à une séance de sensibilisation sur la prévention du virus Ebola. L'activité, organisée par l'Observatoire des droits humains (ODH), visait à renforcer les connaissances des jeunes sur les modes de transmission de la maladie ainsi que sur les mesures à adopter pour se protéger.

Cette conférence scientifique a également eu pour objectif de lutter contre la désinformation à laquelle font face les équipes de riposte engagées sur le terrain.

Elle a réuni plusieurs acteurs, notamment le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, l'Université de Bunia, l'ODH et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Selon Désiré Malemba, responsable du projet Ebola au sein de l'ODH, les étudiants ont été ciblés en raison de leur rôle de relais au sein de la société.

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« Nous avons voulu passer par les étudiants, considérés comme une élite. Nous leur expliquons comment la maladie se transmet afin qu'à leur tour, ils puissent assurer une bonne communication et sensibiliser efficacement leurs communautés », a-t-il expliqué.

Plaidoyer pour étendre la sensibilisation

Les participants ont salué cette initiative, estimant qu'elle leur a permis d'approfondir leurs connaissances sur Ebola et les moyens de prévenir sa propagation.

Ils ont également plaidé pour que cette campagne de sensibilisation soit étendue aux autres établissements d'enseignement supérieur de l'Ituri. Selon eux, une mobilisation plus large de la communauté estudiantine contribuerait à renforcer la lutte contre cette maladie et à promouvoir une meilleure adhésion aux mesures de prévention.