Face aux inquiétudes provoquées par la détérioration de la situation sécuritaire en territoire de Djugu, qui nourrissent rumeurs et psychose à Bunia, le commandement du Commissariat urbain de la Police nationale congolaise (PNC) a rassuré, mercredi 25 novembre, que la ville est sécurisée.

Dans un communiqué public, le commissaire supérieur Abeli Mwangu Gérard affirme que le chef-lieu de l'Ituri n'est pas sous la menace directe de la rébellion de la Convention pour la Révolution populaire (CRP), appelant les habitants au calme et à la vigilance.

Dispositif sécuritaire renforcé en ville et sur l'axe Bunia-Djugu

Le commandant urbain de la police précise que la situation fait l'objet d'un suivi étroit en coordination avec les autorités provinciales, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les autres services de sécurité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour prévenir tout débordement, la PNC a déployé des mesures renforcées incluant des patrouilles diurnes et nocturnes dans l'ensemble des quartiers ainsi que des points de contrôle aux entrées et sorties de la ville.

La surveillance de l'axe Bunia-Djugu est également consolidée, parallèlement à une collaboration accrue avec les chefs de quartiers, les leaders communautaires et les comités de jeunes afin de maintenir la veille sécuritaire au niveau local.

Appel à la responsabilité citoyenne contre la désinformation

Le commandement du Commissariat urbain exhorte la population à ne pas céder à la panique et à s'abstenir de relayer des rumeurs ou des messages non vérifiés susceptibles d'aggraver le climat social.

Les autorités policières invitent par ailleurs les citoyens à signaler tout mouvement suspect au numéro vert de la Police nationale congolaise, le 081 10 50 013.