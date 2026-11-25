Des affrontements opposent depuis lundi 23 novembre les combattants Wazalendo aux rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN) dans le sud du territoire de Lubero, au Nord-Kivu, provoquant des mouvements de déplacement de populations à Beni.

Depuis lundi, les combats se concentrent notamment à Kandole-Byanze, Taliha et Kanzanza, des localités situées sur la côte ouest du lac Édouard, à environ soixante kilomètres de Lubero-centre et ouvrant la voie vers Kipese, Lunyasenge et la cité lacustre de Kyavinyonge, dans le territoire de Beni.

L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, a confirmé ces hostilités, dénonçant des nouvelles offensives lancées par les rebelles mardi matin contre les positions des Wazalendo à Taliha, Kandole-Byanze et Kanzanza, en violation du cessez-le-feu.

Selon le président de la société civile de Lubero, Muhindo Tafuteni, l'agglomération de Taliha serait passée sous le contrôle des éléments du FRN, dont la progression fait craindre une aggravation rapide de la situation sécuritaire vers Lunyasenge.

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Les affrontements entre les Wazalendo et le FRN se sont également étendus à la localité de Musuku.

Parallèlement, des sources de la société civile font état de renforcements en hommes et en munitions du côté du FRN sur l'axe Kaseghe-Kitsombiro, alimentant l'inquiétude des habitants face aux risques de nouveaux déplacements.