La lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) en milieu universitaire figure désormais parmi les priorités de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH). Dans cette perspective, l'institution d'appui à la démocratie a sensibilisé, mardi 24 novembre, plus de 200 étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA) à la prévention des VBG et à la lutte contre l'impunité de leurs auteurs.

Cette activité s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, une campagne internationale visant à promouvoir le respect des droits des femmes et à combattre toutes les formes de violence à leur égard.

Au cours de cette session, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la contribution de la masculinité positive à la prévention des violences basées sur le genre, ainsi que les mécanismes de lutte contre l'impunité en milieu estudiantin.

Les participants ont également échangé sur les moyens de renforcer la protection des victimes et la responsabilité des auteurs de ces actes au sein des établissements d'enseignement supérieur.

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Intervenant lors des discussions, un étudiant a plaidé pour un renforcement du rôle des conseils de discipline dans les universités et instituts supérieurs. Selon lui, ces instances devraient pouvoir appliquer des sanctions appropriées, allant de la suspension à la révocation des auteurs reconnus coupables de violences, tout en facilitant, lorsque cela s'avère nécessaire, l'engagement de poursuites judiciaires.

Parmi les étudiants présents, Merceuil Nkonko, élève en classe préparatoire à l'ISTA, s'est réjouie des connaissances acquises au cours de cette activité de sensibilisation. Elle estime que cette initiative contribue à une meilleure compréhension des violences basées sur le genre et des moyens de les prévenir dans le milieu universitaire.

Pour sa part, Gisèle Kapinga Ntumba, commissaire nationale chargée des droits des femmes et des enfants à la CNDH, a souligné l'importance de ce type de sensibilisation. Selon elle, cette approche est indispensable pour briser la loi du silence, encourager les victimes à dénoncer les abus et garantir un environnement académique sûr, inclusif et respectueux des droits de chacun.

Cette campagne de sensibilisation, qui cible les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, est menée dans le cadre du projet « Unis pour l'égalité de genre », mis en oeuvre avec l'appui de l'Union européenne et d'ONU Femmes. Elle vise à renforcer la prévention des violences basées sur le genre et à promouvoir une culture de respect et d'égalité dans les milieux éducatifs.