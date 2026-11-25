interview

Fort de son expérience internationale dans les domaines de la finance et de l'investissement, le patron de l'Economic Development Board (EDB) considère que le succès du sommet devra se mesurer à l'aune des projets concrets qui en découleront, des partenariats noués et des accords susceptibles de déboucher sur des investissements. Il livre sa vision dans un entretien exclusif..

«Advancing New Frontiers in U.S.-Africa Prosperity» : au-delà du slogan, quelle nouvelle dynamique économique ce sommet entendil impulser entre les États-Unis et l'Afrique ? Quels changements concrets peut-on attendre dans les relations commerciales, les investissements et les partenariats entre les deux parties ?

Étant féru de l'histoire africaine, je peux vous dire qu'en Afrique, le mot «frontières» a une résonance particulière. Il évoque un passé marqué par les séquelles de la colonisation, des frontières imposées et des barrières qui ont longtemps freiné les échanges et l'intégration du continent. Aujourd'hui, nous devons donner à ce mot un tout autre sens. Il ne s'agit plus de frontières qui nous séparent, mais de nouvelles frontières à franchir. Je constate, heureusement, que le regard du monde sur l'Afrique évolue. C'est un continent doté de ressources stratégiques considérables, d'une population jeune, d'un marché en pleine expansion et d'un poids géopolitique grandissant. L'enjeu est surtout de transformer ce potentiel en prospérité pour les populations africaines. Les relations entre les États-Unis et l'Afrique sont anciennes et profondes, avec des liens économiques et culturels importants. Ce sommet offre justement l'occasion de donner une nouvelle dimension à ce partenariat. L'Afrique ne doit pas seulement être un fournisseur de ressources ; elle doit devenir un acteur à part entière de la production, de l'industrialisation et des chaînes de valeur mondiales.

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Cela suppose de passer d'une logique d'assistance à une véritable logique de partenariat et de co-investissement. Cela exige également de dépasser certaines perceptions du risque. C'est un intérêt mutuel. Les États-Unis ont beaucoup à gagner d'une Afrique plus stable, prospère et industrialisée, tout comme l'Afrique a intérêt à construire un partenariat économique équilibré et durable, afin d'assurer la prospérité des deux continents dans le respect mutuel. Notre rôle à l'Economic Development Board (EDB) est de rapprocher les entreprises, de faciliter les échanges et, surtout, de transformer les rencontres en partenariats et en opportunités d'investissement concrets.

Comment le pays comptet-il tirer profit de la visibilité internationale du sommet ? Quels avantages concurrentiels Maurice peut-elle réellement faire valoir ?

Beaucoup d'investisseurs américains connaissent l'Afrique sans nous connaître. Être au coeur du dialogue entre l'Afrique et les États-Unis offre au pays une occasion inouïe de se faire connaître, non plus uniquement à travers le prisme de l'AGOA, mais comme un levier stratégique pour l'avenir du continent. Nous sommes aussi un pont entre les deux continents, un rôle que nous devons davantage valoriser. Notre avantage concurrentiel repose sur la confiance : une stabilité institutionnelle reconnue, un cadre juridique hybride alliant «common law» et droit civil, une main-d'oeuvre qualifiée et bilingue, et un centre financier international de référence. À cela s'ajoutent notre appartenance à la SADC, au COMESA et à la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que notre réseau d'accords de non-double imposition (DTAA) et de protection des investissements (IPPA).

Pour les entreprises américaines souhaitant développer leurs activités en Afrique, Maurice offre un environnement propice à l'implantation de sièges régionaux, au développement de services spécialisés, à la gestion de trésorerie et de projets, ainsi qu'à des activités de transformation et de fabrication destinées aux marchés africains. L'utilisation des infrastructures et des facilités du port franc mauricien offre aux entreprises des possibilités supplémentaires en matière de stockage, de transformation, de conditionnement et de réexportation de marchandises vers les marchés régionaux.

Par ailleurs, les partenariats avec des entreprises mauriciennes déjà implantées sur le continent constituent un atout supplémentaire. Maurice entend ainsi mettre son expertise, ses infrastructures et son ancrage africain au service de l'expansion des entreprises américaines sur le continent. C'est à nous de savoir saisir cette chance pendant le sommet et d'en assurer le suivi au-delà. Les rencontres d'affaires ciblées, facilitées par l'EDB et le CCA, en seront le principal levier.

L'un des grands enjeux du sommet sera de transformer les opportunités en partenariats économiques concrets. Quels secteurs offrent aujourd'hui le plus fort potentiel de coopération entre les entreprises américaines et africaines, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies, des énergies renouvelables, de l'économie bleue et des services financiers ? Quelle place Maurice peut-elle occuper dans ces nouvelles chaînes de valeur ?

La croissance mondiale des prochaines décennies viendra en grande partie d'Afrique. Nous nous devons de nous inscrire pleinement dans cette dynamique. Pour cela, je crois fermement que nous devons savoir nous positionner afin de tirer profit de trois atouts complémentaires : le capital et le savoir-faire américains ; les ressources matérielles et le capital humain africains ; et notre propre capacité à être le pont entre les deux continents. Dans l'immédiat, les résultats viendront des secteurs où nous disposons déjà de bases solides : les services financiers, avec les fonds d'investissement dédiés à l'Afrique, le financement du commerce et la gestion de trésorerie régionale ; les technologies de l'information et les services numériques ; l'éducation ; et la logistique, avec des centres de distribution pour les entreprises américaines qui desservent l'Afrique orientale et australe.

Je voudrais également souligner le potentiel du secteur manufacturier. En combinant notre base industrielle et notre main-d'oeuvre avec les technologies et le savoir-faire américains, nous pouvons développer des activités spécialisées, à plus forte valeur ajoutée et tournées vers les marchés africains. L'objectif n'est pas de rivaliser sur les volumes, mais de nous positionner sur des produits et des niches où Maurice peut être compétitive, tout en renforçant notre propre capacité de production.

À moyen terme, les besoins d'infrastructure ouvrent des perspectives considérables. Les projets d'énergies renouvelables demandent des capitaux, de l'ingénierie et des montages financiers solides. L'économie bleue offre un autre gisement : la filière thonière, l'aquaculture, les services portuaires et maritimes, ainsi que les biotechnologies marines. Parallèlement, l'intelligence artifi cielle et les technologies façonneront la compétitivité du continent. Maurice peut accueillir des centres de services régionaux, des activités d'ingénierie et de développement de solutions destinées aux marchés africains. L'intérêt est déjà visible sur le terrain. Une délégation de l'EDB s'est récemment rendue en Afrique de l'Est et de l'Ouest pour promouvoir le pôle éducatif mauricien, le centre financier international et l'expansion des opérateurs TIC (technologies de l'information et de la communication) mauriciens dans ces pays. Ces missions ont démontré qu'il existe aujourd'hui une demande réelle pour des partenariats durables.

Des alliances avec des acteurs américains, dans ces secteurs aideront grandement à porter ces services vers le continent. Dans ces nouvelles chaînes de valeur, la place de Maurice n'est pas celle d'un producteur de masse. C'est celle du maillon de confiance.

Dans un contexte de recomposition des échanges commerciaux mondiaux et de concurrence accrue pour attirer les investissements internationaux, comment Maurice peut-elle convaincre davantage d'entreprises américaines de choisir le pays comme base pour leurs opérations en Afrique ? Quels obstacles faudra-t-il encore lever ?

Je pense que Maurice dispose déjà d'une proposition de valeur solide. Lors d'une récente mission au RoyaumeUni, réunissant l'EDB et des opérateurs du secteur des services financiers, des gestionnaires de fonds et des investisseurs internationaux nous ont confirmé la qualité de notre positionnement, notre savoir-faire et l'attractivité de notre environnement des affaires. C'est encourageant, mais nous ne devons ni nous reposer sur nos acquis ni ignorer les préoccupations des investisseurs, dans un contexte de concurrence de plus en plus forte.

À mon sens, quatre éléments seront déterminants. Le premier est la prévisibilité. Les investisseurs engagent des capitaux sur plusieurs années et ont besoin de sécurité juridique, de visibilité fiscale et de stabilité des coûts. Nous devons préserver cette confiance et mieux valoriser notre réseau de IPPA et de DTAA. Nous devons également encourager davantage de pays africains à ratifier les accords déjà signés afin de faciliter les flux d'investissements vers le continent. Le deuxième est l'efficacité administrative. Les investisseurs attendent des procédures simples, des permis délivrés rapidement et des délais prévisibles. C'est précisément l'ambition du futur Business Facilitation Bill, sur lequel l'EDB travaille avec les partenaires publics et privés. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé des mesures visant à renforcer la compétitivité de notre centre financier international. Je suis convaincu qu'elles contribueront à attirer davantage d'opérateurs.

Le troisième élément est le capital humain. Nous devons continuer à développer notre vivier de talents et de compétences pour répondre aux exigences croissantes des investisseurs, notamment dans les métiers spécialisés et les activités numériques.

Le quatrième est l'accès aux marchés. Il faut être lucide : les entreprises américaines ne viendront pas pour le seul marché mauricien. Elles viendront pour accéder à l'Afrique, depuis Maurice. La prorogation de l'AGOA jusqu'en décembre 2028 constitue un répit utile pour nos exportateurs, mais nous devons voir plus loin. Il est important de relancer le dialogue autour du TIFA, notre accord-cadre sur le commerce et l'investissement avec les États-Unis, et d'explorer un accord bilatéral plus durable. Celui-ci pourrait notamment faciliter les échanges en abordant les obstacles tarifaires et non tarifaires, les normes, les procédures douanières, les services numériques, la propriété intellectuelle et les conditions d'investissement. Il pourrait également renforcer la coopération technique et aider nos exportateurs à mieux répondre aux exigences du marché américain.

Au-delà des annonces et des déclarations d'intention, quels engagements en matière d'investissements, de partenariats commerciaux, de création d'emplois et de transferts de compétences l'EDB espère-t-il concrétiser ? Peut-on s'attendre à des accords signés et à un mécanisme de suivi de leurs retombées ?

Nous visons avant tout des engagements concrets : des projets d'investissement, des co-entreprises, des implantations régionales, des partenariats commerciaux et des transferts de compétences. L'enjeu du sommet est de poser, en décembre, les bases de véritables projets qui contribueront directement aux objectifs de développement économique du pays et aux missions de l'EDB. Fort de mon expérience internationale dans la finance et l'investissement, je mesure la réussite d'un tel rendez-vous non pas au nombre de déclarations d'intention signées sous les projecteurs, mais aux projets qui seront effectivement financés et mis en oeuvre ensuite. Des accords et des partenariats devraient être annoncés pendant le sommet, notamment à la faveur des rencontres d'affaires organisées par l'EDB et le Corporate Council on Africa. Mais nous ne voulons pas que ces engagements restent lettre morte.

Dans deux semaines, nous nous devons de réussir les fiançailles. Ensuite, nous devrons nous assurer que les fiancés se donnent les meilleures chances de se marier. Le travail le plus important commencera donc le 9 décembre, à la clôture du sommet. À l'EDB, nous assurerons un suivi rigoureux et personnalisé des dossiers, en coordination avec les ministères et les régulateurs concernés, afin d'accompagner les opérateurs et de simplifier leurs tâches. Chaque projet identifié devra disposer d'une feuille de route, avec des étapes précises et un accompagnement adapté.

Enfin, je tiens à souligner que les entreprises mauriciennes doivent être pleinement associées à cette dynamique, et non rester de simples spectatrices. Nous voulons leur permettre de se positionner comme fournisseurs, sous-traitants ou partenaires des investisseurs américains et africains.

Quel message souhaitez-vous adresser à ceux qui contribuent à la réalisation du sommet et quel appel souhaitez-vous lancer aux opérateurs économiques et à la population mauricienne ?

Ce sommet est le fruit d'un travail de longue haleine, engagé depuis que notre invitation à l'accueillir a été accepté, à Luanda, l'année dernière. Le sommet a dû être reporté de juillet à décembre en raison du contexte sanitaire lié à Ebola. En pratique, nous avons dû préparer cette conférence à deux reprises, ce qui a représenté un effort supplémentaire considérable pour toutes les équipes mobilisées.

Je tiens à saluer les équipes de l'EDB qui travaillent d'arrache-pied depuis des mois et continuent à se mobiliser sans relâche. Aux opérateurs économiques, je voudrais dire que ce sommet est le leur. Venez avec vos projets, vos ambitions et votre volonté de nouer des partenariats. Les PME, les jeunes entreprises et les exportateurs ont pleinement leur place dans cette dynamique. Enfin, j'invite tous les Mauriciens à réserver le meilleur accueil à nos visiteurs. La réussite de ce sommet est une responsabilité collective. Faisons-en une véritable réussite nationale.Interview...

Rajah Ramdaursingh : «La réussite de ce sommet est une responsabilité collective, faisons-en une véritable réussite nationale»

Rajah Ramdaursingh, «Chief Executive Officer», de l'Economic Development Board.

Fort de son expérience internationale dans les domaines de la finance et de l'investissement, le patron de l'Economic Development Board (EDB) considère que le succès du sommet devra se mesurer à l'aune des projets concrets qui en découleront, des partenariats noués et des accords susceptibles de déboucher sur des investissements. Il livre sa vision dans un entretien exclusif..

«Advancing New Frontiers in U.S.-Africa Prosperity» : au-delà du slogan, quelle nouvelle dynamique économique ce sommet entendil impulser entre les États-Unis et l'Afrique ? Quels changements concrets peut-on attendre dans les relations commerciales, les investissements et les partenariats entre les deux parties ?

Étant féru de l'histoire africaine, je peux vous dire qu'en Afrique, le mot «frontières» a une résonance particulière. Il évoque un passé marqué par les séquelles de la colonisation, des frontières imposées et des barrières qui ont longtemps freiné les échanges et l'intégration du continent. Aujourd'hui, nous devons donner à ce mot un tout autre sens. Il ne s'agit plus de frontières qui nous séparent, mais de nouvelles frontières à franchir. Je constate, heureusement, que le regard du monde sur l'Afrique évolue.

C'est un continent doté de ressources stratégiques considérables, d'une population jeune, d'un marché en pleine expansion et d'un poids géopolitique grandissant. L'enjeu est surtout de transformer ce potentiel en prospérité pour les populations africaines. Les relations entre les États-Unis et l'Afrique sont anciennes et profondes, avec des liens économiques et culturels importants. Ce sommet offre justement l'occasion de donner une nouvelle dimension à ce partenariat. L'Afrique ne doit pas seulement être un fournisseur de ressources ; elle doit devenir un acteur à part entière de la production, de l'industrialisation et des chaînes de valeur mondiales.

Cela suppose de passer d'une logique d'assistance à une véritable logique de partenariat et de co-investissement. Cela exige également de dépasser certaines perceptions du risque. C'est un intérêt mutuel. Les États-Unis ont beaucoup à gagner d'une Afrique plus stable, prospère et industrialisée, tout comme l'Afrique a intérêt à construire un partenariat économique équilibré et durable, afin d'assurer la prospérité des deux continents dans le respect mutuel. Notre rôle à l'Economic Development Board (EDB) est de rapprocher les entreprises, de faciliter les échanges et, surtout, de transformer les rencontres en partenariats et en opportunités d'investissement concrets.

Comment le pays comptet-il tirer profit de la visibilité internationale du sommet ? Quels avantages concurrentiels Maurice peut-elle réellement faire valoir ?

Beaucoup d'investisseurs américains connaissent l'Afrique sans nous connaître. Être au coeur du dialogue entre l'Afrique et les États-Unis offre au pays une occasion inouïe de se faire connaître, non plus uniquement à travers le prisme de l'AGOA, mais comme un levier stratégique pour l'avenir du continent. Nous sommes aussi un pont entre les deux continents, un rôle que nous devons davantage valoriser. Notre avantage concurrentiel repose sur la confiance : une stabilité institutionnelle reconnue, un cadre juridique hybride alliant «common law» et droit civil, une main-d'oeuvre qualifiée et bilingue, et un centre financier international de référence. À cela s'ajoutent notre appartenance à la SADC, au COMESA et à la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que notre réseau d'accords de non-double imposition (DTAA) et de protection des investissements (IPPA).

Pour les entreprises américaines souhaitant développer leurs activités en Afrique, Maurice offre un environnement propice à l'implantation de sièges régionaux, au développement de services spécialisés, à la gestion de trésorerie et de projets, ainsi qu'à des activités de transformation et de fabrication destinées aux marchés africains. L'utilisation des infrastructures et des facilités du port franc mauricien offre aux entreprises des possibilités supplémentaires en matière de stockage, de transformation, de conditionnement et de réexportation de marchandises vers les marchés régionaux.

Par ailleurs, les partenariats avec des entreprises mauriciennes déjà implantées sur le continent constituent un atout supplémentaire. Maurice entend ainsi mettre son expertise, ses infrastructures et son ancrage africain au service de l'expansion des entreprises américaines sur le continent. C'est à nous de savoir saisir cette chance pendant le sommet et d'en assurer le suivi au-delà. Les rencontres d'affaires ciblées, facilitées par l'EDB et le CCA, en seront le principal levier.

L'un des grands enjeux du sommet sera de transformer les opportunités en partenariats économiques concrets. Quels secteurs offrent aujourd'hui le plus fort potentiel de coopération entre les entreprises américaines et africaines, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies, des énergies renouvelables, de l'économie bleue et des services financiers ? Quelle place Maurice peut-elle occuper dans ces nouvelles chaînes de valeur ?

La croissance mondiale des prochaines décennies viendra en grande partie d'Afrique. Nous nous devons de nous inscrire pleinement dans cette dynamique. Pour cela, je crois fermement que nous devons savoir nous positionner afin de tirer profit de trois atouts complémentaires : le capital et le savoir-faire américains ; les ressources matérielles et le capital humain africains ; et notre propre capacité à être le pont entre les deux continents. Dans l'immédiat, les résultats viendront des secteurs où nous disposons déjà de bases solides : les services financiers, avec les fonds d'investissement dédiés à l'Afrique, le financement du commerce et la gestion de trésorerie régionale ; les technologies de l'information et les services numériques ; l'éducation ; et la logistique, avec des centres de distribution pour les entreprises américaines qui desservent l'Afrique orientale et australe.

Je voudrais également souligner le potentiel du secteur manufacturier. En combinant notre base industrielle et notre main-d'oeuvre avec les technologies et le savoir-faire américains, nous pouvons développer des activités spécialisées, à plus forte valeur ajoutée et tournées vers les marchés africains. L'objectif n'est pas de rivaliser sur les volumes, mais de nous positionner sur des produits et des niches où Maurice peut être compétitive, tout en renforçant notre propre capacité de production.

À moyen terme, les besoins d'infrastructure ouvrent des perspectives considérables. Les projets d'énergies renouvelables demandent des capitaux, de l'ingénierie et des montages financiers solides. L'économie bleue offre un autre gisement : la filière thonière, l'aquaculture, les services portuaires et maritimes, ainsi que les biotechnologies marines. Parallèlement, l'intelligence artifi cielle et les technologies façonneront la compétitivité du continent. Maurice peut accueillir des centres de services régionaux, des activités d'ingénierie et de développement de solutions destinées aux marchés africains. L'intérêt est déjà visible sur le terrain. Une délégation de l'EDB s'est récemment rendue en Afrique de l'Est et de l'Ouest pour promouvoir le pôle éducatif mauricien, le centre financier international et l'expansion des opérateurs TIC (technologies de l'information et de la communication) mauriciens dans ces pays. Ces missions ont démontré qu'il existe aujourd'hui une demande réelle pour des partenariats durables.

Des alliances avec des acteurs américains, dans ces secteurs aideront grandement à porter ces services vers le continent. Dans ces nouvelles chaînes de valeur, la place de Maurice n'est pas celle d'un producteur de masse. C'est celle du maillon de confiance.

Dans un contexte de recomposition des échanges commerciaux mondiaux et de concurrence accrue pour attirer les investissements internationaux, comment Maurice peut-elle convaincre davantage d'entreprises américaines de choisir le pays comme base pour leurs opérations en Afrique ? Quels obstacles faudra-t-il encore lever ?

Je pense que Maurice dispose déjà d'une proposition de valeur solide. Lors d'une récente mission au RoyaumeUni, réunissant l'EDB et des opérateurs du secteur des services financiers, des gestionnaires de fonds et des investisseurs internationaux nous ont confirmé la qualité de notre positionnement, notre savoir-faire et l'attractivité de notre environnement des affaires. C'est encourageant, mais nous ne devons ni nous reposer sur nos acquis ni ignorer les préoccupations des investisseurs, dans un contexte de concurrence de plus en plus forte.

À mon sens, quatre éléments seront déterminants. Le premier est la prévisibilité. Les investisseurs engagent des capitaux sur plusieurs années et ont besoin de sécurité juridique, de visibilité fiscale et de stabilité des coûts. Nous devons préserver cette confiance et mieux valoriser notre réseau de IPPA et de DTAA. Nous devons également encourager davantage de pays africains à ratifier les accords déjà signés afin de faciliter les flux d'investissements vers le continent. Le deuxième est l'efficacité administrative. Les investisseurs attendent des procédures simples, des permis délivrés rapidement et des délais prévisibles. C'est précisément l'ambition du futur Business Facilitation Bill, sur lequel l'EDB travaille avec les partenaires publics et privés. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé des mesures visant à renforcer la compétitivité de notre centre financier international. Je suis convaincu qu'elles contribueront à attirer davantage d'opérateurs.

Le troisième élément est le capital humain. Nous devons continuer à développer notre vivier de talents et de compétences pour répondre aux exigences croissantes des investisseurs, notamment dans les métiers spécialisés et les activités numériques.

Le quatrième est l'accès aux marchés. Il faut être lucide : les entreprises américaines ne viendront pas pour le seul marché mauricien. Elles viendront pour accéder à l'Afrique, depuis Maurice. La prorogation de l'AGOA jusqu'en décembre 2028 constitue un répit utile pour nos exportateurs, mais nous devons voir plus loin. Il est important de relancer le dialogue autour du TIFA, notre accord-cadre sur le commerce et l'investissement avec les États-Unis, et d'explorer un accord bilatéral plus durable. Celui-ci pourrait notamment faciliter les échanges en abordant les obstacles tarifaires et non tarifaires, les normes, les procédures douanières, les services numériques, la propriété intellectuelle et les conditions d'investissement. Il pourrait également renforcer la coopération technique et aider nos exportateurs à mieux répondre aux exigences du marché américain.

Au-delà des annonces et des déclarations d'intention, quels engagements en matière d'investissements, de partenariats commerciaux, de création d'emplois et de transferts de compétences l'EDB espère-t-il concrétiser ? Peut-on s'attendre à des accords signés et à un mécanisme de suivi de leurs retombées ?

Nous visons avant tout des engagements concrets : des projets d'investissement, des co-entreprises, des implantations régionales, des partenariats commerciaux et des transferts de compétences. L'enjeu du sommet est de poser, en décembre, les bases de véritables projets qui contribueront directement aux objectifs de développement économique du pays et aux missions de l'EDB. Fort de mon expérience internationale dans la finance et l'investissement, je mesure la réussite d'un tel rendez-vous non pas au nombre de déclarations d'intention signées sous les projecteurs, mais aux projets qui seront effectivement financés et mis en oeuvre ensuite. Des accords et des partenariats devraient être annoncés pendant le sommet, notamment à la faveur des rencontres d'affaires organisées par l'EDB et le Corporate Council on Africa. Mais nous ne voulons pas que ces engagements restent lettre morte.

Dans deux semaines, nous nous devons de réussir les fiançailles. Ensuite, nous devrons nous assurer que les fiancés se donnent les meilleures chances de se marier. Le travail le plus important commencera donc le 9 décembre, à la clôture du sommet. À l'EDB, nous assurerons un suivi rigoureux et personnalisé des dossiers, en coordination avec les ministères et les régulateurs concernés, afin d'accompagner les opérateurs et de simplifier leurs tâches. Chaque projet identifié devra disposer d'une feuille de route, avec des étapes précises et un accompagnement adapté.

Enfin, je tiens à souligner que les entreprises mauriciennes doivent être pleinement associées à cette dynamique, et non rester de simples spectatrices. Nous voulons leur permettre de se positionner comme fournisseurs, sous-traitants ou partenaires des investisseurs américains et africains.

Quel message souhaitez-vous adresser à ceux qui contribuent à la réalisation du sommet et quel appel souhaitez-vous lancer aux opérateurs économiques et à la population mauricienne ?

Ce sommet est le fruit d'un travail de longue haleine, engagé depuis que notre invitation à l'accueillir a été accepté, à Luanda, l'année dernière. Le sommet a dû être reporté de juillet à décembre en raison du contexte sanitaire lié à Ebola. En pratique, nous avons dû préparer cette conférence à deux reprises, ce qui a représenté un effort supplémentaire considérable pour toutes les équipes mobilisées.

Je tiens à saluer les équipes de l'EDB qui travaillent d'arrache-pied depuis des mois et continuent à se mobiliser sans relâche. Aux opérateurs économiques, je voudrais dire que ce sommet est le leur. Venez avec vos projets, vos ambitions et votre volonté de nouer des partenariats. Les PME, les jeunes entreprises et les exportateurs ont pleinement leur place dans cette dynamique. Enfin, j'invite tous les Mauriciens à réserver le meilleur accueil à nos visiteurs. La réussite de ce sommet est une responsabilité collective. Faisons-en une véritable réussite nationale.