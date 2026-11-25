Rémunération jugée dérisoire, conditions de travail inconfortables, retards de paiement et charge de correction disproportionnée. Les enseignants mobilisés pour la correction des copies du Primary School Achievement Certificate (PSAC) dénoncent un exercice qui, selon eux, ne reflète ni leurs responsabilités ni les efforts consentis. Alors que certains réclament un boycott de la prochaine session, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) étudie un réajustement de leur rémunération.

La correction des copies du PSAC ne se résume pas à une question de chiffres. Pour plusieurs enseignants mobilisés dans cet exercice ; c'est aussi une question de reconnaissance. Entre le temps consacré, les exigences de précision et les contraintes imposées par les centres de correction, ils estiment que les conditions actuelles ne sont plus acceptables.

Le montant versé pour neuf ou dix jours de correction, voire davantage selon les matières, est notamment contesté. Les correcteurs réclament une révision des tarifs, avec une distinction entre les nouveaux entrants et les correcteurs seniors. Parmi les propositions avancées figure une rémunération de Rs 1 500 par jour pour les nouveaux correcteurs, assortie d'une allocation de transport, contre Rs 2 200 pour les seniors.

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Le transport devrait, selon eux, être considéré séparément de la rémunération du travail. Certains enseignants parcourent de longues distances pour rejoindre les centres, une contrainte qui alourdit davantage leurs journées.

Des conditions peu propices à la concentration

L'inconfort des installations constitue un autre motif de mécontentement. Des enseignants déplorent devoir travailler sur des chaises destinées aux élèves et des tables parfois improvisées à l'aide de panneaux de contreplaqué ou de carton. Des conditions qu'ils jugent inadaptées à un exercice exigeant concentration, rigueur et endurance.

Les horaires sont également remis en question. La journée de correction, de 8 heures à 15 heures, serait trop longue pour certains. Ils proposent de revoir cette plage horaire, en privilégiant un démarrage à 9 heures et une fin à 14 h 30, avec une meilleure organisation des pauses.

À cela s'ajoute le problème des retards de paiement. Plusieurs correcteurs affirment devoir patienter cinq, six, voire sept mois avant de toucher leur dû, tout en multipliant les démarches auprès du MES pour obtenir leur rémunération.

La répartition des copies suscite aussi des interrogations. En raison de l'absence de certains collègues, des enseignants présents disent avoir dû absorber une charge de travail supplémentaire, sans compensation correspondante. Un exemple évoqué concerne un centre où environ 120 correcteurs étaient attendus, mais où seule la moitié aurait répondu présente. Les enseignants avancent qu'environ 16 264 copies de français auraient alors dû être corrigées en cinq à sept jours. Ils estiment qu'un renfort provenant d'autres centres aurait permis de mieux répartir cette charge et que ceux ayant assumé le travail additionnel auraient dû être rémunérés en conséquence.

Ils réclament également une distribution équitable des copies entre les groupes et des installations sanitaires adaptées aux adultes dans les centres de correction. La Government Teachers Union affirme avoir effectué des représentations auprès du MES. Dans une communication adressée aux enseignants concernés par la correction des copies de français, son président, Vishal Baujeet, indique que l'organisme étudie actuellement un réajustement de la rémunération. Le syndicat dit avoir insisté sur la nécessité d'une révision juste et équitable, tenant davantage compte du travail fourni et des contraintes rencontrées. Il assure suivre le dossier.

Du côté du ministère de l'Éducation, l'on indique être au courant de la demande des enseignants pour un supplément financier sur l'allocation qui leur sera versée à l'issue de cet exercice. Le ministère confirme également que le MES étudie cette demande. Toutefois, il tient à rassurer les parents : aucune perturbation du calendrier de correction n'est prévue. Les résultats du PSAC seront publiés à la date arrêtée, soit le 11 décembre.

Pour les correcteurs, le message reste néanmoins sans équivoque : la bonne marche des examens ne peut reposer uniquement sur leur dévouement. Ils réclament une rémunération plus juste, des conditions de travail dignes et une organisation qui reconnaisse pleinement l'ampleur de leur contribution.