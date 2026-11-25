Le projet immobilier et hôtelier d'Amirek Holdings Ltd, prévu aux Salines Pilot, à Rivière-Noire, a obtenu son Building and Land Use Permit (BLUP) le 12 novembre 2026. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, en réponse à une question de la députée Joanna Bérenger.

Le projet prévoit la construction d'un hôtel de 80 chambres, de 90 appartements résidentiels et d'infrastructures annexes. Amirek Holdings Ltd avait soumis sa demande de permis au conseil de district de Rivière-Noire le 20 juillet 2026. Le Council Permits and Business Monitoring Committee l'a approuvée le 28 octobre, avant la délivrance officielle du permis.

Le ministre a toutefois précisé que le projet avait suscité des objections de l'Association Pêcheurs Professionnels La Preneuse Rivière-Noire. Une audition réunissant les représentants des pêcheurs et le promoteur s'est tenue le 28 octobre. Après examen des objections et des avis des différentes autorités concernées, le conseil de district a approuvé le projet, sous réserve de conditions spécifiques.

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Sur le volet environnemental, Ranjiv Woochit a indiqué que le ministère de l'Environnement avait délivré une licence d'Environmental Impact Assessment (EIA) le 24 avril 2024. Elle couvre le développement hôtelier, les appartements et un projet d'usine de dessalement. Les autorisations nécessaires du ministère ont également été obtenues pour la demande de BLUP.

Le ministre a néanmoins apporté une précision importante : le permis délivré n'autorise pas la construction de l'usine de dessalement. Une demande distincte de BLUP devra être soumise avant le démarrage de cette composante. Le promoteur devra par ailleurs respecter strictement les conditions de la licence EIA. Le permis deviendra automatiquement caduc si les travaux n'ont pas commencé avant le 25 avril 2027, date d'expiration de cette licence.

La question du conflit d'intérêts relancée

Joanna Bérenger a également soulevé la question d'un possible conflit d'intérêts impliquant le président du conseil de district de Rivière-Noire. Elle a rappelé qu'en réponse à une précédente question parlementaire, le ministre avait indiqué que son ministère enquêtait sur ces allégations. Interrogé sur les conclusions de cette enquête, Ranjiv Woochit a reconnu ne pas disposer des informations nécessaires dans l'immédiat. Il s'est engagé à effectuer les vérifications et à revenir avec les éléments demandés.