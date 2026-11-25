Maurice et les Seychelles ont officialisé, ce mercredi 25 novembre 2026, un accord avec CGG Services SAS, du groupe Viridien, pour mener des études géoscientifiques dans leur zone de gestion conjointe. Ces études se feront sans forage et sans coût pour les deux États.

L'échange officiel de l'accord entre la Mauritius-Seychelles Joint Commission et CGG Services SAS, du groupe Viridien (anciennement CGG), a été le temps fort de la 31e réunion de la Commission conjointe, tenue au «Maritim Resort & Spa».

L'accord prévoit la collecte et le traitement de données géophysiques dans la zone de gestion conjointe (JMA). L'objectif est de déterminer si les caractéristiques géologiques du sous-sol marin sont propices à la présence d'hydrocarbures.

Ni forage ni coût pour les États

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Il s'agit d'une étape préliminaire. L'étude n'implique aucun forage ni aucune perturbation physique des fonds marins et de leur sous-sol. Elle n'entraîne par ailleurs aucun coût pour les gouvernements mauricien et seychellois.

Elle doit fournir aux deux pays des données scientifiques fiables pour orienter leurs futures décisions de gestion des ressources naturelles. Elle devrait notamment permettre :

d'approfondir les connaissances géologiques et géophysiques de la JMA ;

de mieux évaluer les perspectives de sécurité énergétique à long terme et de diversification économique ;

de favoriser le transfert de technologies, le partage d'expertise et le renforcement des capacités techniques et institutionnelles ;

d'évaluer les possibilités d'une éventuelle exploitation des ressources, dans le respect de l'environnement et des engagements de développement durable.

«Une approche équilibrée»

Le Secrétaire au Cabinet et Chef de la Fonction publique, Suresh Seeballuck, G.O.S.K., a souligné la portée stratégique de l'accord. Il a évoqué un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières, qui affectent particulièrement les petits États insulaires.

«Notre approche doit rester équilibrée, afin que les opportunités économiques soient poursuivies de manière responsable et conformément au traité de gestion conjointe et au droit international applicable», a-t-il déclaré. Il a aussi souhaité que la JMA devienne un modèle de gouvernance océanique responsable et durable.

Le Dr Rezah Badal, directeur général du «Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration & Exploration», estime que l'initiative ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale. Selon lui, l'étude permettra de mieux cerner et d'évaluer scientifiquement le potentiel en hydrocarbures de la zone. Elle offrira aussi aux deux pays l'occasion de développer leurs compétences humaines et leurs capacités technologiques en exploration sous-marine.

396 000 km² gérée à deux

La 31e réunion de la Commission conjointe s'inscrit dans les rencontres semestrielles entre les deux pays. Elle est coprésidée par Suresh Seeballuck et par Alain de Commarmond, secrétaire d'État au ministère de la Pêche, de l'agriculture et de l'économie bleue des Seychelles. Elle a été précédée, les 23 et 24 novembre, de la 36e réunion du Comité technique.

Ces rencontres servent à faire le point sur les travaux et à définir les orientations futures de la gestion de la JMA. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et l'Accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales (BBNJ), dit Traité sur la haute mer.

La Commission a été instituée en 2012 en vertu du traité sur la gestion conjointe du plateau continental dans la région du plateau des Mascareignes. Elle est notamment chargée d'élaborer les politiques et le cadre réglementaire de l'exploration et de l'exploitation durable des ressources naturelles de la zone. La JMA couvre environ 396 000 km², sur lesquels les deux États insulaires exercent conjointement leurs droits sur les fonds marins et leur sous-sol.