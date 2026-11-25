Avec Rs 742,85 milliards de revenus cumulés et Rs 74,49 milliards de profits, les cent plus grandes entreprises mauriciennes confirment leur poids dans l'économie. Si IBL conserve son fauteuil de leader, ER Group s'illustre par sa rentabilité. Une performance collective réalisée dans un contexte marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques.

Bien plus qu'un simple classement, le Top 100 Companies s'est imposé, au fil des éditions, comme un baromètre de la vie économique. Il permet de prendre le pouls de la santé financière des principaux acteurs du secteur privé, de mesurer les dynamiques sectorielles et de cerner les mutations qui façonnent l'économie mauricienne. Réalisée par Business Publications Ltd, filiale du groupe La Sentinelle auquel appartient l'express, cette édition 2026 est placée sous le thème «Corporates Flourish Against All Odds». Elle accueille également trois nouveaux secteurs : les firmes comptables, les promoteurs immobiliers et les centres commerciaux (malls).

Le classement intervient dans un environnement économique particulièrement éprouvant. À Maurice, les entreprises ont dû composer avec les impératifs de consolidation budgétaire, les mesures fiscales et leurs répercussions sur la consommation et le pouvoir d'achat. Sur le front international, les tensions géopolitiques, notamment au Moyen- Orient, les perturbations autour du détroit d'Ormuz et la volatilité des cours de l'énergie ont entretenu les incertitudes. À cela s'ajoute la politique tarifaire de Donald Trump, qui a contribué à rebattre les cartes du commerce mondial et à fragiliser certaines chaînes de valeur. Autant de défis pour les entreprises mauriciennes, dont une large partie de l'activité reste tributaire des marchés extérieurs.

IBL et MCB confortent leur suprématie

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Du côté du classement, pas de bouleversement au sommet. Le groupe IBL confirme, depuis des années, son statut de première entreprise du pays en termes de chiffre d'affaires. Le groupe, dirigé par Arnaud Lagesse, conserve la première place avec des revenus de Rs 124,3 milliards, en hausse de 2,1 %. Sa stratégie d'expansion internationale «Beyond Borders» contribue largement à cette performance, les activités réalisées à l'étranger représentant désormais 51 % de ses revenus.

Mais le chiffre d'affaires est-il véritablement le meilleur indicateur pour mesurer la performance d'une entreprise ? La question mérite réflexion. Si cet indicateur reste largement utilisé par les publications spécialisées pour établir leurs classements dans le monde, il ne traduit pas nécessairement la solidité financière ni la capacité d'une société à créer de la valeur. Un chiffre d'affaires élevé ne signifie pas automatiquement, selon des spécialistes, une rentabilité à la hauteur. L'histoire économique mauricienne en fournit des illustrations : certaines sociétés ont affiché dans le passé des revenus dépassant les milliards tout en dégageant des bénéfices nets de quelques dizaines de millions de roupies, parfois comparables à ceux d'un commerce de détail de Port-Louis. Autrement dit, le volume d'activité ne fait pas nécessairement la force financière.

Ceci dit, ER Group, né de la fusion d'ENL et de Rogers, s'installe à la deuxième place avec un chiffre d'affaires de Rs 46,34 milliards. Airport Holdings Ltd (AHL), qui regroupe les activités et les actifs liés aux infrastructures aéroportuaires et à l'aviation, occupe le troisième rang avec Rs 43,4 milliards. Dirigée par Megh Pillay, AHL est la seule entreprise d'État à figurer dans le Top 10 du Ranking by Turnover.

CIEL arrive en quatrième position avec Rs41,24milliards, devant Eclosia, cinquième avec Rs 25 milliards. Le classement est ensuite complété par Leal Group (Rs 23,7 Mds), NMH (Rs 18,9 Mds), Vivo Energy (Rs 17,84 Mds), Phoenix Beverages Ltd (Rs 16,9 Mds) et Gamma Group (Rs 15,2 Mds).

La hiérarchie est toutefois différente lorsqu'on examine la rentabilité. ER Group, dirigé par Gilbert Espitalier-Noël, s'impose comme le groupe non bancaire le plus profitable, avec des bénéfices avant impôt de Rs 7,3 milliards pour l'exercice clos en juin 2026. Dans le secteur bancaire, la Mauritius Commercial Bank (MCB) conserve son statut de banque la plus profitable, avec un bénéfice brut de Rs 27,5 milliards.

Les profits progressent plus vite que les revenus

Les chiffres cumulés des cent plus grandes entreprises donnent la mesure de leur poids dans l'économie mauricienne. Leurs revenus ont atteint Rs 742,85milliards en 2026, contre Rs 687,45 milliards en 2025. Une progression qui témoigne de leur capacité à maintenir leur activité, à s'adapter aux contraintes et à saisir de nouvelles opportunités malgré les turbulences économiques.

Mais c'est surtout du côté des bénéfices que la performance est la plus remarquable. Les profits cumulés des 100 sociétés ont atteint Rs 74,49 milliards, contre Rs 55,83 milliards en 2025. Leurs actifs cumulés se sont, pour leur part, élevés à Rs 1 393 milliards, contre Rs 1 212 milliards l'année précédente.

«Achievers» et «Fallers»

Derrière les grands noms du classement, plusieurs entreprises ont réalisé des progressions notables. Cim Finance figure parmi les Achievers de cette édition. La société a gagné huit places pour atteindre le 38e rang. Dirigée par Ambrish Maharahaje, elle a enregistré un Net Operating Income de près de Rs 4 milliards au 30 septembre 2025.

Paltoni Retail Ltd, propriétaire de la chaîne de magasins Intermart et dont le CEO est Ignace Lam, réalise également une belle progression. Elle gagne huit places pour se hisser au 55e rang, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 29 % sur deux ans.

New Goodwill Investment, de Jacques Li Wan Po, signe également une remontée, passant de la 70e à la 60e position, avec des revenus de Rs 2,49 milliards au 30 juin 2025. Le groupe Beau-Vallon réalise l'une des progressions les plus marquées, passant de la 81e à la 63e place. Moroil, Agiliss et Fine Foods figurent également parmi les sociétés qui ont amélioré leur positionnement grâce à leurs résultats financiers. À l'inverse, certains groupes connaissent un recul significatif. Le groupe La Chartreuse, d'Asvin Bokhoree, perd 20 places et passe du 62e au 82e rang. Transinvest Construction recule de la 38e à la 42e position. La chute est particulièrement prononcée pour DLB Group, qui dégringole de la 49e à la 96e place. Cimentis (Mauritius) Ltd, confrontée à une forte baisse de son chiffre d'affaires, glisse quant à elle du 78e au 98e rang.

Nouveaux entrants

Cette édition accueille également de nouveaux venus. Charles River, de Yannick Hardy, réalise une entrée remarquée directement à la 40e place. Le groupe Roland Maurel fait son apparition au 48e rang, suivi de Nexteracom, de Michel Chan Sui Ko, en 67e position, et de Riumauricio Ltd, à la 71e place. Celero intègre également le classement au 76e rang. PwC fait son entrée au 99e rang, et Proximed ferme la marche. Au-delà des mouvements dans la hiérarchie, les résultats de cette édition révèlent une réalité économique qui mérite d'être soulignée : les grandes entreprises mauriciennes ne se contentent pas de préserver leurs positions, elles continuent de générer des revenus, d'accroître leurs actifs et, surtout, d'améliorer leur rentabilité.

Mais dans une économie confrontée à des contraintes structurelles, à une concurrence internationale accrue et à des besoins croissants d'investissement, la véritable épreuve reste à venir : transformer cette puissance financière en investissements productifs, en gains de compétitivité et en emplois durables. C'est à cette capacité de création de valeur, bien davantage qu'au seul volume de leurs revenus, que se mesurera leur contribution à la prochaine étape de développement de Maurice.