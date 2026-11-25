De janvier à septembre 2026, le Family Support Service a enregistré 5 538 cas de violence domestique à Maurice, nouveaux et anciens dossiers confondus. Parmi eux, 4 857 concernent des femmes, contre 681 des hommes. Les femmes représentent ainsi près de 88 % des cas recensés. Ces chiffres rappellent l'ampleur du phénomène alors qu'est observée, aujourd'hui, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Pour le seul mois de septembre, 650 cas de violence domestique ont été enregistrés, dont 545 concernant des femmes et 105 des hommes. Ces statistiques englobent toutefois aussi bien les nouveaux dossiers que ceux déjà pris en charge par les services du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille. Elles ne correspondent donc pas nécessairement à autant de nouvelles victimes ou d'incidents distincts.

Cette année, la journée internationale intervient dans un contexte de renforcement de l'arsenal juridique en matière de lutte contre les violences domestiques. Votée par l'Assemblée nationale en juillet et proclamée le 14 septembre, la Domestic Abuse Act 2026 élargit notamment la définition des violences domestiques. Celle-ci englobe désormais les abus économiques, émotionnels et psychologiques, au-delà des agressions physiques. La législation vise également à renforcer les mécanismes de protection des victimes et de leurs enfants.

Une nouvelle étape sera franchie le mardi 1eᣴ décembre avec l'entrée en vigueur de deux amendements au Code pénal découlant directement de la Domestic Abuse Act. Le premier porte sur la reconnaissance du féminicide comme circonstance aggravante, tandis que le second concerne l'incrimination du viol conjugal. Ces deux amendements ont également été votés par le Parlement et proclamés.

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Sur le terrain, 12 Family Support Services sont opérationnels à travers l'île depuis août 2025. Ces structures proposent un premier accompagnement aux victimes, des consultations psychologiques, un soutien psychosocial et des conseils juridiques. Les officiers assistent également les victimes dans leurs démarches pour obtenir une ordonnance de protection (Protection Order).

En cas d'urgence, la hotline 139, gratuite et accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, permet de signaler les violences et d'obtenir une assistance. L'application mobile Lespwar dispose, quant à elle, d'un système d'alerte géolocalisée permettant de solliciter une intervention policière.

Le ministère collabore également avec quatre organisations non gouvernementales pour assurer l'hébergement temporaire des femmes victimes de violences domestiques et de leurs enfants. Il s'agit de SOS Femmes, de Passerelle, de Tamar House et de Safe Haven Halfway Home, géré par Gender Links. L'orientation vers ces refuges est assurée par les officiers du ministère, en fonction des besoins des victimes et des places disponibles.

Prisheela Mottee, fondatrice et présidente de Raise Brave Girls : «Renforcer les mécanismes de protection»

Pour Prisheela Mottee, fondatrice et présidente de l'organisation non gouvernementale Raise Brave Girls, la persistance des violences faites aux femmes, malgré les campagnes de sensibilisation et les réformes législatives, témoigne d'un problème qui dépasse largement le cadre juridique. Elle estime que ces violences trouvent leurs racines dans les stéréotypes de genre, les rapports de domination, et les inégalités entre les hommes et les femmes.

Prisheela Mottee souligne que plusieurs obstacles empêchent encore les victimes de briser le silence. Parmi eux figurent la dépendance économique, la peur du jugement de la société et l'emprise psychologique exercée par l'agresseur. Autant de facteurs qui rendent difficile la sortie d'une relation marquée par la violence. La présidente de Raise Brave Girls plaide pour un renforcement des mécanismes de protection, notamment à travers l'introduction du bracelet électronique en complément des Protection Orders. Elle préconise également une amélioration du dispositif Panic Button afin de renforcer la sécurité des victimes.

Au-delà de la protection immédiate, Prisheela Mottee insiste sur la nécessité d'un accompagnement psychologique, juridique et économique permettant aux femmes de reconstruire leur vie. Elle souhaite également que les jeunes soient davantage impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre et deviennent de véritables acteurs du changement.

Ambal Jeanne, directrice de SOS femmes : « Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants ?»

Pour Ambal Jeanne, directrice de SOS Femmes, les violences faites aux femmes trouvent leur origine dans les rapports de domination entre les hommes et les femmes, profondément ancrés dans une société encore marquée par le patriarcat. Elle rappelle que la violence domestique ne se limite pas aux agressions physiques, mais se traduit également par une volonté de contrôler l'autre, de le rabaisser et de fragiliser progressivement son estime de soi.

La directrice de SOS Femmes souligne la complexité du processus qui conduit une victime à quitter un conjoint violent. L'attachement émotionnel, la peur de partir, le chantage affectif et les promesses de changement après les épisodes de violence contribuent, selon elle, à maintenir certaines femmes dans des relations destructrices. D'où la nécessité d'un accompagnement adapté.

Ambal Jeanne attire également l'attention sur les conséquences psychologiques de ces violences sur les enfants qui grandissent dans un environnement marqué par les conflits et les agressions. «Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants ?», s'interroge-t-elle, évoquant les risques de banalisation de la violence dès le plus jeune âge.

Pour rompre ce cycle, elle préconise une éducation fondée sur le respect, l'égalité et les droits humains dès l'école primaire. Elle estime également indispensable de sensibiliser les adolescents aux relations amoureuses saines, au consentement et aux comportements de contrôle, dont la jalousie excessive

Parlement : La speaker appelle à la mobilisation contre les violences basées sur le genre

La speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a évoqué, hier, au Parlement, la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, qui débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 10 décembre, Journée des droits de l'homme.

Elle a rappelé que cette campagne, lancée en 1991, vise à souligner que les droits des femmes sont des droits humains. Quelque 6 000 organisations réparties dans 187 pays y participent chaque année.

Shirin Aumeeruddy-Cziffra s'est réjouie du nombre croissant d'organisations qui se joignent à cette mobilisation à Maurice, y compris la presse écrite. Elle a remercié tous ceux qui contribuent à la lutte contre les violences basées sur le genre à Maurice et à Rodrigues.

La speaker a également rappelé l'engagement du Parliamentary Gender Caucus, qui avait organisé une campagne l'année dernière. Elle a évoqué les encouragements adressés à ceux qui peuvent se rendre dans différentes régions de la République pour mener des activités de sensibilisation, avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement.