L'autopsie de Louis Stéphane Bill, 48 ans, retrouvé inconscient dans une cellule policière aux Casernes centrales, le mardi 24 novembre, a été renvoyée au jeudi 26 novembre. Les proches du défunt, qui souhaitent qu'un médecin légiste indépendant assiste à cet exercice médico-légal, s'interrogent sur les circonstances de son décès. Selon eux, Louis Stéphane Bill aurait été roué de coups par plusieurs personnes lors de son interpellation, trois jours auparavant.

Cet habitant de Cité Saint-Louis à Pailles, maçon de profession, était en détention policière depuis le samedi 21 novembre dans le cadre d'une affaire de vol portant sur des biens dont la valeur est estimée à Rs 125 000.

Selon une source policière, Louis Stephane Bill a été retrouvé inconscient aux alentours de 7 h 57, mardi, dans la cellule numéro 14, située au premier étage du centre de détention des Casernes centrales. Un médecin légiste, dépêché sur les lieux, a constaté son décès à 8 h 52. Cependant, aucune blessure apparente n'a été relevée sur le corps du détenu lors de son examen. Sa dépouille mortelle a ensuite été transportée à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis.

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Les faits ayant conduit à son arrestation remontent à samedi dernier. Un trentenaire, habitant Vallée-Pitot, avait rapporté un cas de vol dans sa maison en construction, située à l'avenue Emerald, à Pailles.

Alerté par un voisin de la présence de deux intrus sur sa propriété, le propriétaire s'était rendu sur place. À sa vue, les deux hommes auraient pris la fuite. Avec l'aide de membres du public, il serait parvenu à maîtriser le quadragénaire à proximité d'une rivière.

Dans sa déposition, le propriétaire a indiqué que le suspect avait opposé une vive résistance et avait été blessé au visage lors de son interpellation. Les proches du défunt avancent, pour leur part, que ce dernier aurait été roué de coups par plusieurs personnes avant d'être remis à la police.

Dans le cadre de l'enquête sur son décès, des éléments de la police scientifique et de la Criminal Investigation Division (CID) se sont rendus au centre de détention. Des instructions ont également été données afin que les enregistrements des caméras de surveillance soient préservés pour les besoins de l'enquête.

Les conclusions de l'autopsie prévue jeudi sont particulièrement attendues par la famille. Cet exercice devrait permettre de déterminer la cause exacte du décès de Louis Stéphane Bill et d'apporter des éléments de réponse aux interrogations de ses proches.