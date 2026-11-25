L'hypothèse d'un malaise au volant est privilégiée à la suite de l'accident mortel survenu dans l'après-midi du mardi 24 novembre à Morcellement Saint-André. Naser Janabadi, un retraité de 69 ans, habitant de Réunion Maurel, Petit-Raffray, a perdu la vie lors d'une collision entre sa voiture et un autre véhicule. L'autopsie pratiquée dans la soirée par le Dr Prem Chamane, médecin légiste, a attribué son décès à une occlusion coronarienne aiguë (Acute Coronary Occlusion).

L'accident s'est produit aux alentours de 15 h 40, le long de Powder Mill Road. Selon les éléments recueillis, le sexagénaire avait quitté l'hôpital SSRN et se dirigeait vers Morcellement Saint-André. Pour des raisons qui restent à déterminer, son véhicule aurait dévié de sa trajectoire avant de se retrouver sur la voie opposée et d'entrer en collision avec une voiture.

Cette dernière était conduite par un chauffeur employé chez Brinks, âgé de 40 ans et habitant Plaisance, Rose-Hill. La violence du choc a considérablement endommagé les deux véhicules.

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Mandés sur les lieux, les secours du Service d'aide médicale urgente (SAMU) n'ont pu que constater le décès de Naser Janabadi. Les sapeurs-pompiers de Triolet ont également été mobilisés. Blessé, l'autre automobiliste a été transporté à l'hôpital SSRN où il a été admis. Son état de santé, jugé stable, a permis son transfert à la clinique C-Care Welkin à Moka.

L'alcootest pratiqué sur le quadragénaire s'est révélé négatif. Un prélèvement sanguin a également été effectué à des fins d'analyse. Les deux véhicules accidentés ont été remorqués jusqu'au poste de police de Plaine-des-Papayes.

Les funérailles de Naser Janabadi ont eu lieu hier. La police de Plaine-des-Papayes poursuit son enquête afin d'établir les circonstances exactes du drame.