La consolidation des finances publiques se poursuit, mais le poids de la dette demeure élevé. Répondant à Manoj Seeburn sur les progrès réalisés en matière de discipline budgétaire et sur les mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat, Navin Ramgoolam a fait état d'une réduction du déficit budgétaire, passé de 8,5% du produit intérieur brut (PIB) en2024-2025 à 5% en 2025-2026.

La dette du secteur public, elle, s'établissait à 81,4 % du PIB à fin juin 2026. Le gouvernement entend ramener ce ratio à 75% d'ici juin 2030, puis à 60% à l'horizon juin 2035. Pour y parvenir, plusieurs leviers sont mobilisés, notamment une meilleure collecte des recettes fiscales, la rationalisation des dépenses, la révision des projets d'investissement, le recouvrement des arriérés et une gestion plus rigoureuse de la dette. Des comités ont également été institués pour revoir les dépenses ministérielles, prioriser les projets d'infrastructure et réexaminer le système fiscal. Le gouvernement prévoit par ailleurs de présenter prochainement une Fiscal Responsibility Act afin de renforcer le cadre de discipline budgétaire.

Sur le front du pouvoir d'achat, plusieurs mesures sont mises en avant. Le Price Stabilisation Fund bénéficie d'une allocation annuelle de Rs 2 milliards, tandis que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été supprimée sur certains produits essentiels. Les pensions de base ont également été revalorisées, tout comme la carer's allowance, passée de Rs 3500 à Rs 4250 mensuellement depuis juillet. Environ 81 % des salariés sont désormais exemptés d'impôt sur le revenu, tandis que 75000 personnes bénéficient d'une baisse de leur charge fiscale. Des aides aux petites et moyennes entreprises, aux familles vulnérables et à l'installation de panneaux solaires viennent compléter ce dispositif.

Interrogé sur la dépréciation de la roupie sous le précédent gouvernement, le Premier ministre a reconnu que cette situation avait accentué les contraintes économiques héritées, notamment face à l'inflation importée et à la hausse du coût de la vie.

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