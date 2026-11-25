Il y a des partenariats qui tiennent le temps. Celui qui unit la région française Grand Est au Togo remonte à 1987.

Il y a des partenariats qui tiennent le temps. Celui qui unit la région française Grand Est au Togo remonte à 1987*.

Près de quarante ans plus tard, une délégation conduite par Brigitte Torloting, vice-présidente chargée des relations internationales, est à Sokodé pour faire le point.

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L'objectif de la visite est double : mesurer l'avancement des projets financés et dessiner la suite.

Avec les autorités de la région Centrale, les échanges portent sur la gouvernance locale, la formation des acteurs territoriaux et l'accompagnement des collectivités dans leurs projets de développement.

Les réalisations parlent d'elles-mêmes. Avec l'appui de la région Grand Est et de son opérateur GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement), la région Centrale a vu naître des projets dans de nombreux domaines :

l'accès à l'eau potable et la gestion des déchets ;

la protection de l'environnement ;

l'agriculture et l'agro-industrie ;

la formation professionnelle ;

la santé communautaire.

La coopération ne compte pas s'arrêter là. De nouveaux chantiers se profilent dans l'énergie solaire, le tourisme, la culture et les infrastructures durables.

Pour le gouvernorat, cette visite confirme la volonté des deux partenaires de poursuivre une coopération fondée sur la solidarité et la valorisation des atouts locaux.

Au fond, c'est peut-être cela, la réussite de ce partenariat : avoir survécu aux changements de dirigeants et aux réformes territoriales, sans jamais perdre de vue l'essentiel, les populations.

La région Grand Est n'existe que depuis 2016. Le partenariat noué en 1987 l'avait été par l'ancienne région Lorraine, qui en fait partie.