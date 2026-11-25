Le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire ont signé récemment à Abidjan un protocole d'accord pour coordonner leurs approvisionnements en gaz naturel liquéfié (GNL) et développer des infrastructures gazières transfrontalières.

Le ministre délégué chargé de l'Énergie et des Ressources minières, Robert Koffi Messan Eklo, a signé le document au nom du Togo.

Le ministre a appelé à une mise en oeuvre rapide des engagements. Il a salué le travail des équipes techniques des trois pays et l'appui de la Banque mondiale dans la préparation de l'accord.

Le Togo est aujourd'hui approvisionné par le gazoduc ouest-africain (WAGP), qui achemine le gaz du Nigeria vers le Bénin, le Togo et le Ghana. Mais l'infrastructure n'a jamais atteint les débits promis à l'origine, ce qui fragilise l'approvisionnement des centrales électriques.

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En misant sur le GNL, les trois pays veulent diversifier leurs sources et sécuriser leur production d'électricité. Lomé étudie d'ailleurs la construction d'un terminal de réception et de stockage de GNL dans son port.

Le gaz naturel liquéfié est du gaz naturel refroidi à environ -162 °C. À cette température, il devient liquide et occupe près de 600 fois moins de volume, ce qui permet de le transporter par bateau, à bord de navires spécialisés appelés méthaniers. Un pays peut ainsi acheter du gaz partout dans le monde, sans dépendre d'un gazoduc ni d'un seul fournisseur.

Une fois arrivé à destination, le GNL est stocké puis regazéifié, c'est-à-dire ramené à l'état gazeux, avant d'alimenter les centrales électriques ou l'industrie. Cette opération se fait dans un terminal à terre ou à bord d'une unité flottante amarrée au port. Moins polluant que le charbon ou le fioul, le gaz est souvent présenté comme une énergie de transition.