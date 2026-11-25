L'affaire CBC continue de faire grand bruit. Tout a commencé par de simples difficultés d'accès à l'application CBCApp. Puis les épargnants ont vu leurs fonds disparaître, tandis que les responsables de la structure restaient introuvables. Pour de nombreuses victimes, il s'agit d'une arnaque.

Dans ce contexte, l'hebdomadaire Le Magnan Libéré appelle à la prudence face à d'autres plateformes de placement, dont Lotofull, NectarPro et Shoperol.

Ces plateformes promettent souvent des rendements élevés et rapides, versés au début pour gagner la confiance des clients. Elles rémunèrent en réalité les premiers inscrits grâce aux dépôts des nouveaux, jusqu'à l'effondrement du système.

Avant d'investir, mieux vaut vérifier qu'un opérateur dispose d'un agrément des autorités financières et se méfier de toute promesse de gain garanti.