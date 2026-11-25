Adigrat — La situation humanitaire reste dramatique dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, où des millions de personnes continuent de subir les conséquences du conflit, des déplacements de population et de la détérioration progressive des conditions économiques et sociales.

Selon les chiffres publiés en octobre dernier, environ un million de personnes sont toujours déplacées, tandis que près de quatre millions ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence (voir Fides 1/10/2026). La population civile doit faire face à une grave pénurie de biens de première nécessité et à un système de santé fortement affaibli.

De nombreux hôpitaux sont en effet confrontés à un manque de médicaments, de matériel et de fournitures médicales, ce qui limite leur capacité à garantir des soins adéquats à une population déjà éprouvée par des années de violences et de privations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La sécheresse, l'effondrement économique et la reprise des affrontements armés contribuent à aggraver encore davantage la situation, exacerbant ainsi l'insécurité alimentaire. Pour de nombreuses familles, l'accès à la nourriture et aux services essentiels reste problématique, tandis que la rareté des ressources et des opportunités d'emploi entrave toute perspective de reprise.

La situation des personnes déplacées est particulièrement critique, surtout pour celles qui ont dû abandonner leur foyer dans les zones contestées. Dans l'ouest du Tigré, les différends territoriaux et les tensions persistantes empêchent de nombreuses familles de retourner en toute sécurité dans leurs lieux d'origine. Le retour des personnes déplacées reste donc lié non seulement à la disponibilité de l'aide et des services, mais aussi au règlement des questions territoriales et au rétablissement de la sécurité.

À la crise humanitaire s'ajoute un contexte politique et militaire de plus en plus complexe. Les tensions entre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et le gouvernement fédéral d'Addis-Abeba s'entremêlent en effet avec la détérioration progressive des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée, élargissant ainsi la portée de la crise et alimentant les craintes d'une déstabilisation de l'ensemble de la Corne de l'Afrique (voir Fides 14/10/2026).

Les relations entre Addis-Abeba et Asmara sont marquées par des oppositions stratégiques croissantes, des menaces militaires et des tensions le long de la frontière. Une situation qui risque de compromettre davantage les équilibres régionaux, déjà mis à rude épreuve par les conséquences du conflit au Tigré et par les rivalités entre les différents acteurs de la région.

Reste à savoir si les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée déboucheront sur un conflit ouvert, avec des conséquences sur la stabilité de l'ensemble de la Corne de l'Afrique et une aggravation supplémentaire de la crise humanitaire au Tigré.

Il est donc urgent de rétablir les services essentiels, de garantir l'accès à l'aide humanitaire et de créer les conditions permettant aux personnes déplacées de retourner volontairement et en toute sécurité dans leurs foyers. Ces objectifs nécessitent un soutien humanitaire constant et un processus politique menant à la stabilité.