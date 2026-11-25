Kigali (Agence Fides) - Le 16 novembre dernier, cinq pays de l'Union européenne - l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, le Danemark et les Pays-Bas - ont annoncé la conclusion d'un accord avec le Rwanda prévoyant le transfert, vers des centres de rapatriement, des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée.

Il s'agit du deuxième accord que ce pays africain conclut avec des partenaires européens - le premier ayant été signé avec le Royaume-Uni en 2022. Cette annonce a suscité une série de réactions négatives, notamment de la part d'organisations humanitaires et d'ONG.

Save the Children a mis l'accent sur les conséquences possibles pour les mineurs migrants, accompagnés ou non. Selon Federica Toscano, conseillère principale en plaidoyer chez Save the Children Europe, les mesures prévues par l'accord risquent d'exposer les mineurs à des séparations forcées, à des détentions et à des restrictions d'accès à la protection et à l'assistance juridique.

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Du côté des cinq gouvernements européens, l'accord a été présenté comme un « changement historique dans la politique migratoire » européenne par le chancelier autrichien Christian Stocker, tandis que la Première ministre danoise Mette Frederiksen a souligné que l'accord reflétait la position de la plupart des pays européens quant à l'urgence de promouvoir une politique migratoire plus restrictive. « Nous supprimerons les incitations à l'immigration clandestine », a ajouté Mme Frederiksen.

Le ministre de l'Intérieur rwandais, Vincent Biruta, était également présent lors de la conférence annonçant l'accord. Il a déclaré que l'arrivée au centre de rapatriement au Rwanda représentait « une seconde chance pour ceux qui n'ont plus l'autorisation de rester » dans les pays européens. M. Biruta a ajouté que les personnes arrivant au Rwanda auraient la possibilité de rester avec un titre de séjour, de retourner dans leur pays d'origine ou de s'installer ailleurs.

Selon l'accord, les transferts débuteront l'année prochaine et seront dans un premier temps limités à vingt personnes par pays partenaire européen. Une mesure qui ne résout certainement pas les problèmes liés aux flux migratoires et qui confirme l'impression d'être face à une initiative promue avant tout pour son impact symbolique et pour ses retombées positives potentielles sur les relations entre le Rwanda et les pays européens concernés.

Cet accord s'inspire de celui conclu avec le Royaume-Uni, qui a toutefois été bloqué par la Cour suprême britannique en 2023 au motif que les droits des demandeurs d'asile n'étaient pas garantis.

Au Rwanda, le taux de pauvreté, selon les dernières estimations de la Banque mondiale, avoisine les 27 %. Ce n'est pas la meilleure incitation pour les réfugiés à rester dans le pays et à envisager de s'y construire un avenir.

La question qu'il convient de se poser est de savoir pourquoi ce petit État africain est si enclin à conclure des accords de ce type avec des partenaires européens. La réponse réside dans l'assurance de la politique étrangère de Kigali, qui vise à s'imposer comme une référence en matière de politique régionale et continentale. La décision d'accueillir un nouveau centre en coopération avec des partenaires européens vise à faire du Rwanda un acteur de premier plan dans les relations entre l'Afrique et l'Europe.

L'établissement de bonnes relations avec les pays occidentaux vise également à obtenir leur soutien dans les relations souvent tendues et conflictuelles avec ses voisins africains, à commencer par la République démocratique du Congo.

Kigali agit sur ce qui constitue l'un des points sensibles de la politique européenne : la question migratoire.