Luanda — Le secrétaire d'État aux Impôts, José Leiria, a défendu mardi, à Luanda, la nécessité d'une coopération institutionnelle renforcée, d'une plus grande clarté des instruments juridiques et d'une rigueur accrue dans les processus contractuels afin de garantir la transparence et la bonne gestion des ressources minérales du pays.

En marge du 10e atelier AFROSAI-E, qui réunit les institutions supérieures de contrôle des finances publiques de plusieurs pays africains, José Leiria a souligné que l'exploration, la gestion et la perception des recettes issues des secteurs pétrolier, gazier, diamantaire et autres ressources minérales doivent respecter les meilleures pratiques internationales.

Pour le secrétaire d'État, le renforcement de la transparence passe par le rôle de supervision des tribunaux, et il a insisté sur la synergie avec la Cour des comptes pour garantir que l'exploitation des ressources minérales se traduise par une véritable prospérité pour les Angolais et les générations futures.

Interrogé sur l'impact de ces recettes sur la réduction de la pauvreté, le secrétaire d'État a précisé que l'État angolais a amélioré ses mécanismes de recouvrement par le biais de l'Administration générale des impôts (AGT) et d'autres organismes chargés du contrôle des licences et des concessions.

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Le responsable a assuré que tous les revenus tirés de l'exploitation des ressources minérales sont versés au Compte Unique du Trésor (CUT) et que leur utilisation est conformément au Budget Général de l'État (BGE).

« Le BGE est un document de référence macroéconomique qui implique le pouvoir exécutif, la société civile et l'Assemblée nationale, la Cour des comptes étant chargée de veiller à sa bonne application », a-t-il souligné.

Concernant le maintien de l'Angola sur la « liste grise » du Groupe d'action financière (GAFI), José Leiria a rappelé l'adhésion du pays, en 2022, à l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), une instance internationale qui exige le respect de normes de gouvernance rigoureuses.

Le responsable a déclaré que l'Angola est engagé dans un processus de changement continu et collabore de manière volontaire et transparente aux évaluations du GAFI afin d'ajuster les aspects nécessaires, dans le but de garantir une plus grande équité et un environnement des affaires plus favorable pour tous.

Le 10e atelier annuel AFROSAI-E sur les industries extractives s'est tenu sous le thème central « Audit pour la responsabilité et le reporting : renforcer le contrôle public des recettes des industries extractives à l'ère de la transition et de la transparence ».

Cet événement, organisé à Luanda, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Cour des comptes angolaise et les institutions supérieures de contrôle des finances publiques de la région. Il vise à promouvoir l'échange de bonnes pratiques, le partage de méthodologies et l'amélioration de l'audit public appliqué aux industries extractives.