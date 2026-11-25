Ondjiva — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a plaidé mardi, dans la province de Cunene, en faveur de la création d'une politique nationale fondée sur la planification et la gestion intégrées des bassins hydrographiques afin de garantir la durabilité et la sécurité de l'approvisionnement en eau.

S'exprimant lors de l'ouverture du 15e Conseil consultatif du ministère de l'Énergie et de l'Eau, le gouvernant a déclaré que la sécurité de l'eau repose sur la disponibilité et la protection de la ressource, sa collecte, son traitement et sa distribution régulière et sûre à la population.

Il a ajouté que la sécurité de l'eau et de l'énergie constitue un pilier fondamental de la souveraineté nationale, de la stabilité sociale, de la compétitivité économique et du développement durable. Le ministre a également souligné que la gestion de l'eau est directement liée à la sécurité alimentaire, via l'activité agricole, l'habitat et la stabilité sociale.

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Par conséquent, a-t-il indiqué, le Gouvernement s'emploie à renforcer la planification, à réduire les pertes, à garantir la qualité des services, à corriger les inégalités d'accès à l'eau, notamment dans les zones rurales, périurbaines et les communautés vulnérables, ainsi qu'à répondre aux problèmes de sécheresse, de ruptures d'approvisionnement et d'événements extrêmes.

Selon le gouvernant, il ne suffit pas d'installer des systèmes ; il est indispensable d'en garantir l'exploitation, la maintenance, la capacité de réaction et un service efficace.

Il a affirmé que les investissements réalisés ces dernières années dans la province de Cunene constituent l'un des exemples les plus significatifs de la dimension stratégique de la mission visant à fournir eau et énergie aux populations, à lutter contre les inégalités territoriales et à transformer les ressources et investissements publics en véritables opportunités de développement.

Il a cité le Canal de Cafu et les barrages de Ndue et de Calucuve comme autant de projets qui permettent de réfléchir à la gestion stratégique de l'eau et à la durabilité des infrastructures hydrauliques. « Ces exemples nous rappellent la nécessité de coordonner la prise d'eau, le stockage, les canaux, les points de distribution et la gestion communautaire, afin que l'eau profite réellement aux familles, à l'élevage et à la production agricole », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il a indiqué s'attendre à ce que les débats soient techniquement rigoureux et axés sur la recherche de solutions, chaque organe étant invité à prendre des engagements auprès des parties prenantes identifiées, à définir des échéances, des indicateurs de performance et un suivi.

Il a précisé que l'événement abordera des sujets liés à la sécurité et à l'accès universel à l'eau, à l'efficacité, à la numérisation et à la viabilité économique et financière, à la sécurité énergétique, à la résilience et à la réglementation du réseau électrique public, à la qualité du service et à la confiance des citoyens.

Le Conseil consultatif siégera jusqu'au 26 sous le thème « Énergie et eau : la sécurité hydrique et énergétique pour garantir les services et la durabilité de la nation ».