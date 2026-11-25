Luanda — Le directeur général du Bureau d'information du Mozambique (Gabinfo), Luís Canhemba, a fait part mardi, à Luanda, de l'intérêt de son pays pour un soutien de l'Agence de presse angolaise (ANGOP) en vue de la restructuration de son homologue mozambicaine.

L'Agence d'information du Mozambique (AIM) est l'organisme public chargé de la couverture quotidienne de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle du pays, et de la production de contenus multimédias (textes, photographies et vidéos) en portugais et en anglais.

Cette intention a été exprimée à l'issue de sa visite au siège de l'ANGOP, en présence du secrétaire d'État angolais à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le directeur général a indiqué qu'il s'entretiendrait à cette fin avec le président du conseil d'administration de l'agence, Josué Isaías, afin de dépêcher du personnel dans son pays pour appuyer ce processus.

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« Nous discutions dans le couloir de la question des partenariats. Souvent en Afrique, lorsque nous voulons restructurer des institutions, et pas seulement, nous nous tournons vers l'Europe. Mais parfois, il n'est peut-être pas nécessaire d'aller en Europe », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la première étape consistera en une visite, début 2027, d'une délégation de l'agence angolaise au Mozambique afin d'établir un diagnostic et de déterminer le soutien qui pourrait être apporté. Le responsable souhaite que l'Agence d'information du Mozambique (AIM) opère sa transition numérique au même niveau que celui atteint déjà les Angolais, en s'appuyant également sur ses autres atouts.

Il a reconnu que l'ANGOP a la capacité de contribuer à la réalisation de ces objectifs, grâce à ses professionnels hautement qualifiés, qui font l'envie de tous les professionnels du monde. Il a révélé être reparti très satisfait de cette visite, ayant pu comprendre le fonctionnement de l'institution angolaise, ses capacités techniques et son rayonnement international.

Luís Canhemba a déclaré avoir constaté la présence de technologies de pointe et de ressources humaines motivées et possédant une vaste expérience professionnelle. Lors de sa visite, Luís Canhemba a visité les rédactions nationale, internationale et multimédia, ainsi que les studios de production de contenu audiovisuel.

Il a été informé du fonctionnement des services éditoriaux, des processus de traitement et de diffusion de l'information, et de sa traduction en anglais, en français et en espagnol. Outre le PCA de l'Angop, Josué Isaías, les administrateurs exécutifs des contenus, du multimédia et des aspects techniques ont accueilli le visiteur.