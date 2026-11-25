Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a débuté la séance de mercredi à 88,59 dollars US, après avoir clôturé la séance précédente à 88,78 dollars US.

Ce léger repli s'explique par des signes d'augmentation de l'offre de pétrole brut et un affaiblissement des marchés des carburants raffinés. Le prix du pétrole brut, pour livraison en février 2027, a enregistré une variation minimale de 85,63 dollars US et maximale de 88,87 dollars US mardi.

Le pétrole brut Brent est un type de pétrole brut léger extrait de la mer du Nord. Il constitue l'un des principaux indices de référence pour les prix mondiaux du pétrole et sert à fixer le prix des deux tiers de l'offre mondiale de pétrole brut commercialisée.

Le nom « Brent » provient du gisement pétrolier de Brent, découvert dans les années 1970. Le budget général de l'État angolais (BGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.

Le projet de BGE pour 2027 utilise un prix de référence de 71 dollars le baril et prévoit une production journalière d'un million de barils.