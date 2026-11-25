Luanda — Cinquante personnalités, institutions et projets liés à l'industrie minière angolaise ont été honorés mardi, à Luanda, pour leur contribution au secteur et au développement de l'économie nationale.

Cette initiative, portée par ETOSSI MINING ANGOLA 2026, s'articule autour de trois grandes catégories : Institutions, Entités et Projets, couvrant différents domaines d'intervention et de développement de l'activité minière en Angola.

Dans la catégorie Institutions, vingt organisations et entreprises ont été distinguées, parmi lesquelles le Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET), l'Agence nationale des ressources minérales (ANRM), l'Institut géologique d'Angola (IGEO), la Compagnie minière Catoca, ENDIAMA, SODIAM et le Groupe De Beers.

Sont également incluses dans cette catégorie l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE Angola), AIPEX, la Banque africaine d'Oman, les sociétés minières de Cuango, Chitotolo, Luele, Lulo et Somiluana, ainsi que les banques Sol, Keve, BFA et Viva Seguros.

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Les distinctions proposées couvrent des domaines tels que la gouvernance et le leadership stratégique, la réglementation des ressources minérales, la recherche géologique, la transparence dans l'industrie extractive, la production de diamants, l'investissement international, le financement des projets miniers et la gestion des risques opérationnels.

Dans la catégorie « Entités », qui regroupe 15 personnalités, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Pedro Azevedo, s'est distingué en étant nominé pour le prix du « Leader minier de l'année 2026 », récompensant son excellence en matière de leadership, de gouvernance et de transformation stratégique de l'industrie extractive.

Sont également présents sur la liste José Manuel Augusto Ganga Júnior, président du conseil d'administration de l'ENDIAMA, dans la catégorie Excellence en leadership diamantaire, et Jacinto Ferreira dos Santos Rocha, président du conseil d'administration de l'ANRM, dans la catégorie Gouvernance minière.

La liste comprend également Djanira Santos, administratrice exécutive de l'ANRM, nominée pour la reconnaissance de Femme dirigeante minière de l'année, et Makenda Ambrósio, ancien ministre de la Géologie et des Mines et ancien directeur de la DIAMANG, pour son héritage institutionnel dans l'industrie extractive.

Parmi les autres personnalités figurent Ana Maria Feijó Bartolomeu, M'zee Fula Ngenge, Wilson Ganga, Lizângela Clélia, Andreia Ramos, Vânia Ferreira, Adilson Nelumba, Sara Mosquito, Aly Matos et Sílvio Guedes.

Les distinctions proposées dans cette catégorie englobent également la responsabilité sociale minière, l'influence internationale dans l'industrie diamantaire africaine, l'entrepreneuriat dans le secteur des minéraux stratégiques, la gestion environnementale, la géologie minière, l'innovation, le développement durable et le développement des entreprises.

La troisième catégorie, consacrée aux Projets et Initiatives, comprend 15 initiatives jugées pertinentes pour la diversification, l'industrialisation et la valorisation des ressources minérales nationales.

Parmi les projets recensés figurent le Projet Diamantaire de Chissema, le Projet Intégré de Phosphate Cabinda-Cácata/Futila, le Projet Minier de Longonjo, le Projet de Cuivre Mavoio-Tetelo et le Projet Intégré d'Exploitation Minière et d'Acier Cutato-Cuchi.

Sont également inclus le Pôle de Développement de la Roche Ornementale de Namibe, le Projet d'Exploitation Minière et d'Acier Kassinga et le Corridor de Lobito, ce dernier étant reconnu pour son rôle dans les infrastructures et la logistique du développement minier.

La liste comprend également la Fondation Brilhante, le projet du Groupe Copia, Bumbar Mining, l'Institut des Mines, l'initiative « Mining in Focus » de Jired Quipungo, Africa Mining Energy Talks Extractive Connection et ETOSSI MINING ANGOLA 2026.

Les prix proposés dans cette catégorie couvrent la production de diamants, la valorisation des phosphates, l'exploration des minéraux critiques et des terres rares, le développement de l'industrie du cuivre, la production de fer et d'acier, les roches ornementales, la responsabilité sociale, l'innovation technologique, la formation du personnel et la communication spécialisée.

Selon l'organisation, le Gala des 50 Leaders Mineurs vise à s'imposer comme une plateforme de valorisation de l'industrie extractive nationale, en promouvant la reconnaissance du mérite, du leadership et de l'excellence institutionnelle.

À cette occasion, le directeur de la Fondation Brilhante, Bruno dos Santos, a estimé que la distinction accordée à l'institution constitue une reconnaissance du travail accompli dans le domaine de la responsabilité sociale au sein du sous-secteur du diamant.

Il a ajouté que cela témoigne également d'un engagement à renforcer les actions sociales menées par la fondation, poursuivant que ce prix ne récompense pas une réussite individuelle, mais le fruit d'un travail collectif, insistant sur le fait qu'aucun succès n'est possible sans l'implication de tous.

Il a souligné que, en tant que représentante de la dimension sociale du sous-secteur diamantaire, la Fondation Brilhante assume des responsabilités accrues dans les domaines de l'exploitation minière, du développement durable, de la valorisation des personnes et de la protection de l'environnement.

De son côté, le président du conseil d'administration de la Compagnie minière Chissema, Hadijami de Almeida, a considéré cette distinction comme une reconnaissance, par le secteur, du travail accompli par l'équipe de l'entreprise, et a remercié le sous-secteur diamantaire pour cette opportunité.

Rappelant le parcours de l'entreprise, il a expliqué que l'activité avait débuté en 2014, de manière artisanale, avant d'évoluer, entre 2016 et 2017, vers une phase semi-industrielle.

Ce prix, qui récompense les 50 personnalités les plus influentes du secteur minier, vise à valoriser les institutions publiques et privées, les professionnels et les entrepreneurs qui se distinguent par leur compétence technique, leurs investissements, leur excellence institutionnelle et leur engagement en faveur de la transformation de l'industrie extractive nationale.