interview

Un sommet en ligne de mire. Une première prise de parole. Le «Group Chief Executive Officer» par intérim de SBM Holdings Ltd depuis juillet ne s'était encore jamais prêté au jeu de l'interview. Entretien exclusif avec Vimal Naikeny. Au menu : l'«U.S.-Africa Business Summit», dont la SBM est «Diamond Sponsor», et les résultats de la banque, avec un bénéfice avant impôts en hausse de 23,1 % sur neuf mois. Sans oublier un diagnostic sévère de la dernière décennie : gouvernance et performance «considérablement détériorées», qui appellent des «réformes très courageuses».

Comment le groupe SBM se positionne-t-il à l'occasion de l'«U.S.-Africa Business Summit» ?

L'accueil de l'U.S.-Africa Business Summit à Maurice constitue une étape importante dans le positionnement économique international du pays. En tant que Diamond Sponsor, le groupe SBM est fier de contribuer à la tenue de cette 18e édition, qui réunit des acteurs ayant une capacité réelle à influencer les flux commerciaux, les décisions d'investissement et les relations économiques entre les ÉtatsUnis et l'Afrique.

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Pour Maurice, l'enjeu dépasse la visibilité internationale qu'apporte un tel rendez-vous. Il s'agit de démontrer la pertinence de son positionnement comme plateforme d'affaires, d'investissement et de services financiers, au service des entreprises qui souhaitent accéder aux marchés africains et internationaux.

Notre engagement en tant que Diamond Sponsor traduit une conviction économique et une orientation stratégique. Le développement des échanges entre les États-Unis et l'Afrique suppose des institutions financières capables de comprendre les marchés, de structurer les opérations et d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'expansion. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le groupe SBM.

Comment le groupe SBM se préparet-il à soutenir les entreprises et les investisseurs pendant ce sommet ? Qu'estce que votre participation à cet événement rapportera de concret à la SBM?

Le groupe SBM poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie de diversification des marchés régionaux, avec l'Afrique comme axe prioritaire de développement. Cette orientation repose sur une approche progressive et sélective, qui tient compte des perspectives commerciales, des réalités propres à chaque marché et de notre cadre de gestion des risques. Le sommet représente une occasion de faire avancer cette stratégie, en approfondissant nos relations avec les entreprises, les investisseurs, les institutions de financement du développement et les partenaires commerciaux.

Notre présence à Maurice, en Inde, à Madagascar et au Kenya constitue un atout dans cette démarche. Elle nous permet d'envisager une offre de services financiers intégrée, adaptée aux besoins des entreprises opérant dans le corridor Afrique-Asie, et de faciliter leurs opérations sur plusieurs marchés. Nous souhaitons mettre cette complémentarité au service des investisseurs et des entreprises, en leur proposant des solutions compétitives, avec une attention particulière portée à la maîtrise des risques.

Concrètement, nous attendons de ce sommet qu'il nous permette de renforcer notre visibilité auprès de décideurs économiques, d'élargir notre réseau de partenaires et, surtout, de faire émerger des pistes de collaboration susceptibles de déboucher sur des opportunités commerciales et de financement.

Le sommet intervient à un moment où l'Afrique connaît un nouvel élan. Quel est votre point de vue sur les perspectives de croissance du continent ?

Pour commencer, permettez-moi de citer Nelson Mandela, qui disait : «Je rêve de voir se réaliser l'unité de l'Afrique, grâce à laquelle ses dirigeants uniront leurs efforts pour résoudre les problèmes de ce continent.» Cette vision conserve toute sa pertinence aujourd'hui. L'intégration économique africaine, la coopération entre les États et la capacité à développer des intérêts économiques communs constituent des leviers essentiels pour libérer le potentiel du continent. Je suis fondamentalement optimiste quant aux perspectives économiques de l'Afrique, tout en restant lucide sur les contraintes structurelles auxquelles elle est confrontée.

Les derniers chiffres du Fonds monétaire international indiquent que, malgré un contexte mondial difficile, l'Afrique subsaharienne devrait connaître une croissance de 4,5 % tant en 2026 qu'en 2027, ce qui constitue un résultat à la fois résilient et encourageant. L'économie africaine progresse à un rythme relativement favorable, grâce notamment à des mesures de réforme structurelle soutenues. Le continent africain est, en effet, en train de devenir progressivement un moteur du commerce et de l'investissement mondiaux, les marchés émergents offrant des perspectives prometteuses. À moyen et long terme, les transformations démographiques et économiques du continent constituent des facteurs de croissance majeurs.

L'Afrique devrait compter près de 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050, ce qui représentera environ un quart de la population mondiale. Cette évolution s'accompagnera d'une urbanisation accélérée : selon les projections de l'Organisation de coopération et de développement économiques, la population urbaine africaine devrait passer d'environ 700 millions à 1,4 milliard de personnes d'ici 2050. Ces dynamiques vont profondément modifier les structures de consommation et les besoins des économies africaines. Elles entraîneront une demande accrue en infrastructures, en logements, en énergie, en transports, en télécommunications, en santé, en éducation et en services financiers. Elles ouvriront également de nouvelles perspectives pour les entreprises, les investisseurs et les institutions financières capables d'accompagner ces mutations.

Le sommet sera axé sur l'investissement. Quels sont les impératifs en matière d'investissement et comment l'Afrique peut-elle prendre les décisions qui s'imposent pour dynamiser sa trajectoire de croissance ?

Les dernières statistiques sont éloquentes: malgré son immense potentiel économique, le continent ne reçoit qu'environ 5 % des investissements directs étrangers (IDE) mondiaux. Toutefois, cette situation s'améliore progressivement. Selon le Rapport 2026 sur l'investissement dans le monde de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, l'Afrique a attiré environ 70 milliards de dollars en termes d'IDE en 2025, soit un peu plus d'un tiers au-dessus de la moyenne à long terme du continent. Le rapport indique que l'Afrique continue de susciter un intérêt croissant de la part des investisseurs dans des secteurs qui prennent de plus en plus d'importance pour l'économie mondiale, tels que les infrastructures énergétiques, les minéraux critiques, la logistique, les énergies renouvelables et certaines activités manufacturières.

Les abondantes réserves de cuivre, de cobalt, de lithium, de manganèse, de graphite, de métaux du groupe du platine et de terres rares dont dispose le continent placent l'Afrique au coeur de la transition énergétique mondiale et de la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement internationales. À mesure que la demande pour ces ressources stratégiques augmente, l'Afrique dispose d'une opportunité unique non seulement pour attirer des investissements, mais aussi pour générer davantage de valeur grâce à la transformation locale, à la fabrication, au développement de fournisseurs et au renforcement des chaînes de valeur régionales.

Parallèlement, le financement des infrastructures constitue un impératif économique majeur. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, les besoins annuels du continent se situent entre 130 et 170 milliards de dollars, avec un déficit de financement estimé entre 68 et 108 milliards de dollars. Les infrastructures de transport, d'énergie, d'eau, de connectivité numérique et de logistique sont essentielles à la compétitivité des économies africaines. Leur insuffisance augmente les coûts d'exploitation des entreprises, limite les échanges commerciaux et réduit la capacité des économies à attirer des investissements productifs.

Pour répondre à ces enjeux, plusieurs décisions stratégiques s'imposent. Les gouvernements doivent poursuivre les réformes visant à améliorer la prévisibilité réglementaire, la transparence et la sécurité juridique, tout en renforçant la qualité de la gouvernance économique. Il est essentiel de constituer un portefeuille de projets suffisamment structurés et financièrement viables pour attirer les investisseurs institutionnels et les capitaux privés. Le développement des partenariats publicprivé, des mécanismes de financement mixte et des marchés de capitaux locaux peut contribuer à élargir les sources de financement et à mieux répartir les risques. Enfin, l'accélération de l'intégration économique régionale, notamment dans le cadre de l'African Continental Free Trade Area, permettra d'élargir les marchés, de faciliter les échanges et de renforcer l'attractivité des investissements à l'échelle du continent.

Vous êtes à la tête du groupe SBM depuis plusieurs mois maintenant. Comment décririez-vous votre expérience jusqu'ici ?

Ces premiers mois au sein du groupe SBM ont été particulièrement stimulants. J'ai toujours été attiré par les environnements complexes, les défis de transformation et les organisations qui disposent d'un potentiel important à développer. Rejoindre le groupe SBM représentait précisément ce type de défi, avec la responsabilité de mettre plus de 20 années d'expérience acquises dans les secteurs bancaire, technologique et des télécommunications au service d'une institution financière majeure, présente sur plusieurs marchés en Afrique et en Asie.

Mon parcours dans le secteur privé, notamment au sein d'un conglomérat financier majeur en Afrique, m'a amené à évoluer dans des environnements où la performance, la capacité d'exécution, l'innovation et l'expérience client occupent une place centrale. J'apporte naturellement cette culture dans mes nouvelles fonctions, avec la conviction qu'une institution bancaire doit continuellement remettre en question ses pratiques, anticiper les évolutions de son marché et être capable de transformer rapidement ses ambitions en résultats.

L'une des découvertes les plus intéressantes de ces premiers mois a été le potentiel humain de la banque. J'ai eu l'occasion de rencontrer les employés issus de différentes fonctions et au sein de différentes juridictions, et j'ai été particulièrement intéressé par la diversité de leurs compétences, leur connaissance des métiers et leur capacité à contribuer à l'évolution du groupe.

Un autre aspect qui me tient particulièrement à coeur est la transformation digitale. La technologie redéfinit profondément les services financiers, les attentes des clients et les modèles économiques des banques. L'intelligence artificielle, l'analyse avancée des données, les systèmes de paiement en temps réel et les nouvelles architectures financières ouvrent des perspectives considérables. Pour le groupe SBM, il existe une réelle opportunité d'accélérer cette évolution, en améliorant l'expérience client, en simplifiant les processus, en renforçant l'efficacité opérationnelle et en développant de nouvelles offres. J'accorde beaucoup d'importance à cette dimension, car je considère l'innovation comme un levier direct de compétitivité et de création de valeur. Je découvre donc une institution qui possède une histoire, une présence régionale, des fondements institutionnels solides et des compétences sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour préparer la prochaine étape de son développement.

Pouvez-vous témoigner sur les derniers résultats financiers du groupe SBM ?

Je suis fier de constater que le groupe SBM a enregistré de solides résultats financiers sous-jacents pour la période de neuf mois close au 30 septembre 2026, avec un bénéfice avant impôts en hausse de 23,1 % à Rs 6,6 milliards, porté par l'augmentation des volumes d'activité sur l'ensemble des marchés. Par ailleurs, le groupe a préservé sa solidité financière en termes de rentabilité et de ratios d'adéquation des fonds propres. Nos indicateurs de qualité des actifs se sont renforcés au cours de la période, tandis que l'amélioration de notre ratio coûts/revenus reflète notre engagement constant à la fois à améliorer nos niveaux de productivité et à optimiser l'efficacité dans le déploiement de nos ressources.

La performance du groupe témoigne de progrès constants et d'une dynamique de croissance, malgré un environnement de marché exigeant dans les pays où nous opérons. Cela dit, nous voyons des opportunités de croissance intéressantes et une marge de manoeuvre significative afin de continuer à améliorer nos résultats.

Quel regard portez-vous sur l'évolution du groupe SBM au cours de la dernière décennie et quels sont, selon vous, les principaux chantiers à engager ?

Je souhaite que la SBM retrouve les qualités idiosyncratiques qui ont jadis jalonné et appuyé son développement, tout en adoptant les recettes d'aujourd'hui. Lors de cette dernière décennie, force est de constater que les métriques de gouvernance, de gestion et de performance de la SBM se sont considérablement détériorées. À la vue de la gestion de nos entités locales et internationales, on a constaté des manquements flagrants et des missed opportunities en termes d'axes de croissance. Cela nous interpelle et requiert des réformes très courageuses.

Aujourd'hui, le groupe SBM est présent dans quatre pays en Afrique et en Asie, à savoir à Maurice, en Inde, à Madagascar et au Kenya. Avec un actif total de Rs 481 milliards et une capitalisation boursière de plus de Rs 18 milliards, nous avons atteint une dimension qui nous donne de réelles possibilités de développement. Je pense toutefois que nous avons encore beaucoup à faire pour exploiter pleinement le potentiel du groupe et renforcer notre position sur nos différents marchés.

Quelle est votre vision stratégique pour la SBM à l'horizon 2031 et comment comptez-vous concrétiser cette ambition ?

Je souhaite conduire le groupe SBM vers un nouveau cycle de croissance, avec une ambition forte en matière de performance et d'efficacité opérationnelle. Pour y parvenir, nous devons être exigeants sur nos résultats et notre capacité d'exécution. À cette fin, nous nous attèlerons à accélérer la formation de tous nos employés, tout en implémentant un cadre de gestion de la performance robuste et transparent.

Mon expérience dans divers secteurs et domaines m'a appris l'importance de la discipline, de la responsabilisation des équipes et de la mesure de la performance. Je souhaite voir ces principes davantage ancrés dans notre fonctionnement, tout en préservant les fondamentaux d'une institution bancaire : la confiance, la maîtrise des risques et la solidité financière. C'est précisément l'objectif de notre exercice de Strategy Reset and Transformation pour la période 2027-2031, que nous conduisons avec l'accompagnement du Boston Consulting Group (BCG) en tant que partenaire de conseil stratégique. Le BCG travaille avec les équipes de direction de nos entités, tout en apportant un regard extérieur, une rigueur analytique et une remise en question constructive pour nous aider à évaluer notre situation actuelle, tout en examinant les opportunités à venir.

Nous devons prendre du recul, examiner objectivement notre positionnement, nos performances et nos capacités, puis faire des choix clairs sur les marchés où nous souhaitons renforcer notre présence, les activités dans lesquelles nous pouvons créer le plus de valeur et les investissements requis à ce propos. Cela implique de revoir nos priorités en matière d'allocation du capital, de gestion des risques et de développement de nos différentes entités. La stratégie doit s'appuyer sur leur connaissance des marchés et des métiers, et se traduire par une feuille de route concrète, assortie de responsabilités et d'objectifs mesurables.

La transformation digitale et l'intelligence artificielle occuperont une place centrale dans cette évolution. Je souhaite que la SBM développe une véritable culture de l'innovation, dans laquelle les nouvelles idées peuvent être expérimentées, évaluées et déployées à l'échelle du groupe. Un autre axe essentiel concerne notre manière de travailler ensemble. Notre présence à Maurice, en Inde, à Madagascar et au Kenya nous donne accès à des marchés, des compétences et des opportunités complémentaires. Nous devons mieux connecter ces ressources et renforcer les synergies entre nos entités. C'est le sens de notre ambition One SBM : mettre en commun nos relations clients, notre expertise et nos capacités pour proposer une réponse plus complète aux entreprises et aux investisseurs, notamment ceux qui souhaitent développer leurs activités entre l'Afrique et l'Asie.

Au fond, ma vision est celle d'un groupe plus focalisé dans ses choix, plus efficace dans son fonctionnement, plus innovant dans ses offres et plus intégré dans ses opérations. Nous avons les compétences, la présence régionale et les fondations nécessaires pour franchir une nouvelle étape. Il nous appartient maintenant de transformer ce potentiel en résultats, avec le concours de tout un chacun.

Pour terminer, quelques mots pour définir la SBM de demain ?

Nos derniers résultats financiers pour la période de neuf mois close au 30 septembre 2026 font état d'une charge fiscale importante. Cela reflète l'important soutien que nous apportons, par divers moyens, au progrès socio-économique du pays. Nous sommes résolument engagés à renforcer cette responsabilité nationale.

En ce sens, la SBM de demain doit être une banque ambitieuse, agile, innovante et surtout déterminée à progresser. Nous ne sommes peut-être pas aujourd'hui le leader du marché, mais je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement stimulant dans la position de challenger. Elle oblige à se remettre en question, à travailler davantage, à innover et à ne jamais considérer sa position comme acquise.

Je suis un fervent supporter de Liverpool et, comme nous l'avons encore vu récemment, une équipe qui a faim de résultats, qui croit en son potentiel et qui avance collectivement peut accomplir de grandes choses. Je souhaite retrouver cet état d'esprit au sein de la SBM : de l'ambition, de l'engagement, de la confiance dans nos capacités et, surtout, l'envie de gagner ensemble.

Après tout, You'll never walk alone est une belle philosophie pour une équipe comme pour une banque. Et nous avons bien l'intention de jouer pour gagner !

Bio Express

Avec plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction dans les secteurs bancaire, des banques centrales et des services financiers, Vimal Naikeny a construit son parcours professionnel au sein d'environnements complexes, marqués par d'importants enjeux de transformation et de développement. Son expérience dans le secteur privé, notamment au sein d'un grand conglomérat financier africain, lui a permis de développer une culture managériale axée sur la performance, la capacité d'exécution, l'innovation et l'expérience client.

Il a rejoint la SBM Holdings Ltd le 3 novembre 2025 en qualité de Deputy Group Chief Executive Officer, avec l'ambition de mettre son expérience et son expertise au service du développement du groupe. Il a par la suite été nommé Acting Group Chief Executive Officer le 28 juillet 2026.