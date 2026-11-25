Une violente altercation entre deux familles a fait deux blessés dans la soirée du lundi 23 novembre, à proximité de l'usine d'Omnicane, à L'Escalier. Un homme de 43 ans, qui aurait été délibérément percuté à plusieurs reprises par un 4x4, se trouve dans un état grave aux soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Un habitant de Mare-Tabac, âgé de 30 ans, également blessé lors de cet affrontement, demeure sous observation médicale dans le même établissement hospitalier. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par la police de L'Escalier.

Les enquêteurs ont recueilli plusieurs dépositions afin de reconstituer les faits. Selon la version d'un autre habitant de Mare-Tabac, âgé de 21 ans, les tensions auraient débuté aux alentours de 19 h 45, alors qu'il se trouvait à bord de son camion, le long de la route principale de L'Escalier, menant à Savannah Sugar Estate.

Un groupe d'une dizaine d'hommes se serait approché de son véhicule. L'un d'eux, qu'il connaît, lui aurait demandé de descendre avant de l'insulter. Son frère, âgé de 30 ans, serait arrivé sur les lieux peu après. Ce dernier aurait alors été agressé à coups de sabre et de pierre à la tête. Blessé et saignant abondamment, le trentenaire a été transporté à l'hôpital par ses proches. Le jeune homme de 21 ans affirme également que le quadragénaire actuellement aux soins intensifs aurait tenté de l'étrangler.

Dans le cadre de cette enquête, la police a également recueilli, aux petites heures du mardi 24 novembre, la déposition d'un employé d'Omnicane, âgé de 22 ans, qui était en service au moment des faits. Ce dernier affirme avoir assisté à une discussion entre plusieurs hommes, aux alentours de 20 heures, avant que la situation ne dégénère.

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Chasse à l'homme

Selon son récit, une bagarre aurait éclaté entre le quadragénaire et un autre homme. Au cours de cet affrontement, le premier aurait asséné plusieurs coups à l'autre, notamment à l'aide d'une pierre et d'une bouteille.

Le quadragénaire aurait ensuite pris la fuite à travers un champ de cannes. C'est à ce moment qu'une voiture blanche et un Toyota Hilux l'auraient pris en chasse. Selon le témoin, le conducteur du 4x4 aurait délibérément percuté le quadragénaire. Deux occupants du véhicule en seraient ensuite descendus pour l'agresser alors qu'il gisait au sol. Le conducteur aurait alors effectué une marche arrière avant de lui rouler une nouvelle fois dessus. Le témoin affirme également avoir aperçu une femme à bord du véhicule.

Entre-temps, des policiers dépêchés sur les lieux, aux alentours de 20 h 30, ont aperçu une voiture blanche qui poursuivait le fils du quadragénaire. Le véhicule a pris la fuite à travers un champ de cannes. Les policiers ont ensuite été alertés par le frère de la victime, qui leur a indiqué l'endroit où cette dernière se trouvait.

Souffrant de blessures à la tête, le quadragénaire a été pris en charge par le personnel du Service d'aide médicale urgente avant d'être transporté à l'hôpital. Il a été admis aux soins intensifs et mis sous assistance respiratoire. Un sabre ainsi qu'un outil servant à la réparation des pneus ont été récupérés par la police.

Tensions à l'hôpital

Les enquêteurs ont par ailleurs établi que le trentenaire hospitalisé est le propriétaire d'un Toyota Hilux. Le véhicule avait été repéré par une caméra du réseau Safe City à Mared'Albert, plus tôt dans la soirée. Les images des caméras de surveillance installées dans le secteur où s'est produit l'affrontement pourraient s'avérer déterminantes pour la suite de l'enquête.

Cette affaire a suscité de vives tensions, tant à L'Escalier qu'aux abords de l'hôpital Jawaharlal Nehru, où des rassemblements ont été signalés. Afin de prévenir tout débordement, des éléments de la Special Mobile Force, du Groupe d'intervention de la police mauricienne et de la Special Supporting Unit (SSU) ont été mobilisés.

Le dispositif de sécurité a progressivement été levé au cours de la nuit, les derniers éléments de la SSU ayant été démobilisés aux alentours de 5 h 50, mardi. La situation est désormais sous contrôle. Les enquêteurs s'attellent à déterminer l'origine du différend entre les deux familles, à confronter les différentes versions recueillies et à identifier les occupants du véhicule impliqué dans cette affaire de tentative de meurtre.