Le directeur des poursuites publiques (DPP), Rashid Ahmine, l'a affirmé le vendredi 20 novembre, à The Docks, à Port-Louis, lors de la célébration nationale de la Journée mondiale de l'enfance organisée par Pedostop : «Je crois personnellement que le système de justice pénale n'est pas vraiment une réponse à la délinquance juvénile.» Ces propos interviennent alors que l'Assemblée nationale a débattu, hier, de la mise sur pied d'un Select Committee chargé d'examiner un éventuel abaissement de l'âge de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans. La soirée de vendredi marquait aussi le lancement de vidéos et de supports de sensibilisation réalisés dans le cadre de projets de Pedostop et du bureau du DPP, financés par le haut-commissariat d'Australie.

Selon Rashid Ahmine, les dossiers impliquant des enfants, victimes ou suspects, augmentent d'année en année à son bureau. Il s'en est dit préoccupé, tout comme de la nature des délits. Il a lancé : «Faisons-nous assez pour protéger nos enfants ?» Il a cité les récentes émeutes, au cours desquelles de nombreux adolescents auraient été impliqués. Il a aussi souligné que si l'agresseur est très souvent un adulte, il arrive également que des enfants s'en prennent eux-mêmes à d'autres enfants.

Pour son bureau, poursuivre un mineur doit pourtant rester l'exception. Avant même l'entrée en vigueur de la Children's Act, a-t-il expliqué, des instructions avaient été données à la police pour éviter, autant que possible, d'arrêter les jeunes suspects. Auparavant, un mineur était traité comme un adulte : il était souvent arrêté et conduit en cour sous une accusation provisoire, puis détenu pendant des heures, voire des jours. Le bureau du DPP ne poursuit désormais les jeunes que lorsque c'est indispensable. Dans les autres cas, il cherche des alternatives qui privilégient leur sécurité et leur bien-être.

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Le DPP s'est aussi demandé si Maurice dispose des structures nécessaires pour réhabiliter les jeunes délinquants. Dans les dossiers qu'il reçoit, il retrouve presque toujours une famille éclatée ou des parents décédés quand l'enfant était très jeune. Rappelant que son bureau n'intervient qu'en bout de chaîne, il a estimé : «Il y a beaucoup à faire du côté du gouvernement.» Ces jeunes restent des enfants, a-t-il insisté, même quand ils sont considérés comme suspects.

Les vidéos lancées vendredi ont été financées par le Direct Aid Program du haut-commissariat d'Australie. La première s'adresse aux enfants victimes d'abus sexuels qui doivent témoigner en cour. Elle cherche à les mettre à l'aise avant leur comparution, en leur expliquant comment se passe une audience et qui ils y rencontreront. Elle leur rappelle aussi leurs droits et ce qu'ils peuvent faire. Selon le DPP, le public, et surtout les enfants, connaît mal les structures existantes et le déroulement d'une procédure judiciaire. Son bureau avait déjà réalisé une vidéo de ce type sur la traite des êtres humains.

La seconde vidéo porte sur la violence domestique et reprend ce qu'encadre la Domestic Abuse Act de 2026. Elle montre que cette violence passe aussi par le contrôle exercé sur l'autre et qu'un enfant témoin de violences à la maison est lui aussi une victime. La hautecommissaire d'Australie, Kate Chamley, a rappelé : «Un enfant n'a pas besoin d'être la cible directe de la violence pour en souffrir.» Elle a aussi souligné que son pays applique une politique de tolérance zéro face aux abus sur les enfants. Pour elle, le message à transmettre aux enfants reste simple : leur corps leur appartient, et ils peuvent en parler à un adulte de confiance quand quelque chose ne va pas. Elle a insisté : «Si quelqu'un leur fait du mal, ce n'est jamais de leur faute.»

La responsable du bureau du Fonds des Nations unies pour la population, Priscilla Li Ying, a mis l'accent sur l'écart entre les textes et la réalité. Les cadres internationaux et les lois nationales reflètent de grandes ambitions, a-t-elle relevé, mais «leur véritable force réside dans leur application au quotidien». Pour elle, les enfants ont besoin d'une éducation adaptée à leur âge pour connaître leurs limites et savoir vers qui se tourner, et les adultes doivent être formés pour repérer les signes de détresse.

La présidente du conseil d'administration de Pedostop, Reena Moonoosamy, a de son côté rappelé que le droit de grandir en sécurité ne devrait dépendre ni du lieu de naissance d'un enfant ni des revenus de ses parents. Elle a décrit une organisation «petite, avec une grande mission», qui avait remis plus tôt dans la journée son label Child Protection à ses partenaires financiers. Elle a souligné : «La protection de l'enfance est une responsabilité à long terme.» Puis, s'adressant aux enfants : «Vous ne devriez jamais avoir à mériter le droit d'être protégés.»