La langue créole mauricienne et son patrimoine littéraire étaient à l'honneur le samedi 21 novembre, dans la salle de conférence de la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill. Organisé par le Rotaract Club de Quatre-Bornes, avec le soutien du ministère des Arts et de la culture et de la municipalité, l'événement «Lavwa Nou Lang» a rendu hommage à l'oeuvre de Dev Virahsawmy, figure majeure de la littérature et de la linguistique créoles.

À l'origine de cette initiative, Narecen Murdymootoo, project lead du Rotaract Club de Quatre-Bornes, explique que cette célébration vise à réaffirmer la place du kreol dans l'identité mauricienne. «Longtemps, la langue créole a été associée à un patois vulgaire, dépourvu de syntaxe. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une langue à part entière, avec ses règles de grammaire et de syntaxe», souligne-t-il.

Il déplore toutefois la place grandissante de l'anglais et du français dans le quotidien des jeunes générations. «C'est triste de constater que des enfants, dans mon entourage, parlent principalement anglais et français. Nous avons notre propre identité. Nous devons la célébrer et la promouvoir», insiste-t-il. Pour lui, cette initiative constitue également un moyen de rapprocher les Mauriciens dans un contexte marqué par des tensions sociales.

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Le choix de Dev Virahsawmy s'imposait naturellement. Considéré comme l'un des pionniers de la reconnaissance linguistique du créole, il a consacré ses travaux universitaires à cette langue, tout en contribuant à son enrichissement à travers la poésie, le théâtre et l'adaptation de textes. La rencontre a également été marquée par les anecdotes partagées par Loga Virahsawmy sur le parcours de l'auteur.

De son côté, Slam.mu a proposé quatre prestations artistiques, entre théâtre, poésie et sirandann, notamment des extraits de «Li» et «Pagla», ainsi que les poèmes «Mo pei» et «Morisien». Une manière de faire vivre cette oeuvre et de transmettre aux nouvelles générations un patrimoine qui participe pleinement à l'identité mauricienne.