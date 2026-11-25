Face à la hausse des mensualités de remboursement des prêts immobiliers, le gouvernement ne compte pas introduire de mécanisme de plafonnement des taux d'intérêt pour protéger les propriétaires des fluctuations du Key Rate. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre, Navin Ramgoolam, en réponse à une question de Roshan Jhummun, qui souhaitait également savoir si des mesures de soutien ciblées seraient envisagées pour les primo-accédants.

Le chef du gouvernement a rappelé que la Banque de Maurice demeure une institution indépendante et que les décisions de son Monetary Policy Committee relèvent de son mandat. Les deux hausses successives du Key Rate, de 25 points de base en mai puis en novembre 2026, ont été adoptées à l'unanimité, dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes. L'inflation en glissement annuel est passée de 4,9% en août à 6,4% en octobre 2026. Sur les 12 mois se terminant en octobre, elle s'établit à 4,3%, contre 3,5 % un an auparavant. Elle devrait atteindre 4,7 % pour l'ensemble de l'année. Ces ajustements visent à contenir les anticipations inflationnistes et à éviter que la hausse des prix ne s'installe durablement dans l'économie.

Concernant un éventuel plafonnement des taux sur les prêts immobiliers, le gouvernement estime qu'une telle mesure pourrait fausser la concurrence entre les institutions financières et nuire à l'efficacité de la politique monétaire. Les taux des prêts immobiliers sont restés relativement stables, entre 6% et 6,5% depuis 2023, pour atteindre 6,2% au troisième trimestre de 2026. En revanche, plusieurs dispositifs de soutien sont déjà en place, notamment le Housing Loan Relief Scheme, les déductions fiscales sur les intérêts des emprunts immobiliers, l'exemption de droits d'enregistrement pour les primo-acquéreurs ainsi que des aides à la construction pour les ménages éligibles. Le gouvernement mise ainsi sur ces mesures plutôt que sur un plafonnement généralisé des taux.