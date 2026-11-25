L'association Enn Rev Enn Sourir a lancé ce mercredi 25 novembre, à Port-Louis, Med360 Ltd. Cette entreprise sociale organise les soins à l'étranger de patients qui peuvent les payer, et ses commissions financeront les traitements de ceux qui ne le peuvent pas.

Avec cette structure, lancée au Café du Vieux Conseil, Enn Rev Enn Sourir élargit son champ d'action après dix ans sur le terrain auprès des malades.

Un accompagnement de bout en bout

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Med360 promet une prise en charge complète, à des tarifs abordables :

évaluation médicale ;

orientation vers des spécialistes ;

transport et hébergement ;

ambulance et «medical escort» ;

suivi après traitement.

-- «Le profit n'est pas une question pour nous. C'est la santé qui prime.»

-- Karan Juglall, fondateur et directeur d'Enn Rev Enn Sourir

Où va l'argent ?

C'est le coeur du modèle. Luciano Azor, directeur de Med360 Ltd, explique que la société appartient à l'association et que les commissions perçues lui seront reversées. Ces fonds permettront à des patients sans moyens de bénéficier à leur tour d'un accompagnement et d'un traitement. Le service privé devient ainsi un levier de solidarité.

Enn Rev Enn Sourir lance Med360 Ltd : un accompagnement pour les soins à l'étranger, dont les commissions financeront les traitements de patients démunis.