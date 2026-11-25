L'incertitude persiste autour de l'avenir des employés de World Knits Ltd et de Kline Textile. Face à cette situation, le ministère du Travail a engagé plusieurs démarches afin de préserver les droits des salariés, notamment à travers le traitement des wage guarantee claims. C'est ce qu'indique Reza Uteem, qui précise que les autorités ont déjà rencontré les responsables des deux entreprises.

Selon le ministre, lors de cette rencontre, le directeur de World Knits et de Kline Textile a fait comprendre qu'il ne mettait pas fin aux contrats d'emploi des travailleurs. Il aurait toutefois indiqué avoir déjà engagé des procédures de wind-up, soit de liquidation, pour les deux compagnies. Une situation qui soulève plusieurs interrogations, d'autant que les contributions au Portable Retirement Gratuity Fund n'auraient pas été versées depuis août 2025 et que les salaires ne seraient plus régulièrement payés depuis octobre 2026. Reza Uteem précise que le dernier salaire versé remonte à juillet.

Sur le plan des démarches administratives, le ministère affirme avoir déjà traité les demandes de wage guarantee pour 286 travailleurs mauriciens de World Knits et 35 de Kline Textile. Pour les employés étrangers, les demandes concernent 62 travailleurs de World Knits et 39 de Kline Textile.

Responsabilités à établir

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La situation de ces derniers constitue également une préoccupation. Sur les 119 travailleurs étrangers recensés chez World Knits, seuls 35 disposent actuellement d'un permis de travail valide. Les 84 autres ont des permis arrivés à expiration et devront, selon le ministre, retourner dans leur pays d'origine. Un engagement aurait néanmoins été pris par la direction pour continuer à assurer leur hébergement, l'eau, l'électricité ainsi que leur allocation-repas jusqu'à la liquidation de l'entreprise. Les frais de dortoir devraient également être pris en charge.

Au-delà de la question des indemnités et des salaires, le ministre s'interroge sur le fait que des employés aient continué à travailler alors que la situation financière de l'entreprise se détériorait et que les paiements n'étaient plus assurés. Il estime que les travailleurs auraient dû envisager de saisir les instances compétentes pour constructive dismissal, une démarche qui leur aurait été recommandée. Il rappelle également que les activités de l'usine étaient à l'arrêt depuis un certain temps.

Par ailleurs, des informations circulent concernant un éventuel repreneur américain. Cer tains employés pourraient ainsi avoir choisi de rester dans l'entreprise, malgré les difficultés salariales, dans l'espoir de conserver leur emploi si un nouvel investisseur venait à prendre les commandes. Mais, à ce stade, rien ne permet de confirmer les intentions du potentiel repreneur ni les conditions d'une éventuelle reprise.

Le ministre tient également à faire une distinction entre la situation des deux entreprises et celle de la branche de World Knits à Madagascar, qui serait déjà placée sous receivership. Une procédure à ne pas confondre avec la liquidation évoquée pour les entités mauriciennes.

Enfin, le dossier prend une dimension juridique. Reza Uteem indique que les officiers du ministère ont déjà pris contact avec le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) afin de déterminer contre qui des poursuites pourraient être envisagées : le directeur, l'administrateur ou les deux. La question se pose au regard des différentes périodes durant lesquelles les entreprises étaient sous administration ou sous la responsabilité de leur direction, alors que les salaires n'étaient pas versés.

Pour les salariés concernés, l'enjeu reste désormais double : obtenir les sommes qui leur sont dues et savoir si leur emploi pourra être préservé. Entre liquidation annoncée et hypothèse d'une reprise, le flou demeure.