Une nouvelle étape a débuté lundi pour les 200 jeunes participant à l'édition 2026 du «National Initiative for Civic Education» (NICE). Après une première semaine consacrée à la découverte et à l'apprentissage, ils ont entamé une semaine résidentielle axée sur le dépassement de soi, la discipline et l'engagement citoyen. Cette deuxième phase se poursuivra jusqu'au samedi 28 novembre.

Âgés généralement de 12 à 14 ans et scolarisés en Grade 8, les participants seront répartis dans deux centres. Les filles seront accueillies au Youth Training Centre de Pointe-Jérôme, tandis que les garçons séjourneront au Coast Guard Training Centre du Chaland.

La première semaine, organisée du 16 au 20 novembre, avait permis aux jeunes de se familiariser avec plusieurs aspects de la société mauricienne, notamment l'histoire du pays, le patrimoine national, la Constitution, l'économie, l'intégrité et la vie en communauté. Cette nouvelle phase vise à mettre en pratique les connaissances et les valeurs acquises.

Discipline, autonomie et esprit d'équipe

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Le programme prévoit une série d'activités destinées à renforcer le courage, la loyauté, la maîtrise de soi et le sens des responsabilités. Les jeunes participeront également à des séances consacrées à l'intelligence émotionnelle, aux dangers de la drogue, à la sécurité routière et à la préparation aux situations de crise et de catastrophe.

Des exercices d'évacuation et des formations aux gestes de premiers secours, notamment à la réanimation cardio-pulmonaire (CPR), figurent aussi au programme. La citoyenneté numérique et la préparation communautaire feront également partie des thèmes abordés.

La vie en résidence constituera un autre volet important de cette expérience. Les journées seront ponctuées d'exercices physiques matinaux, de séances éducatives, d'activités sportives, de jeux et de défis collectifs. Des interventions de conférenciers, des moments de réflexion et des veillées autour du feu de camp sont également prévus.

L'objectif est d'encourager les participants à développer leur autonomie, leur confiance en eux et leur esprit d'équipe, tout en apprenant à respecter les autres et à assumer leurs responsabilités.

Le vendredi 27 novembre, les jeunes prendront part à une marche matinale, suivie d'un défi collectif baptisé «Team Mind Challenge». La cérémonie de remise des prix et de clôture se tiendra le samedi 28 novembre.

Initiative du Prime Minister's Office, le programme NICE repose sur quatre piliers : «Belong», «Become», «Be Ready» et «Serve». Ceux-ci visent à renforcer le sentiment d'appartenance nationale, à développer le caractère des jeunes, à les préparer aux défis de la vie et à encourager leur contribution à la société. Les participants sont également appelés à devenir des ambassadeurs de ces valeurs au sein de leurs établissements scolaires, de leurs familles et de leurs communautés.