communiqué de presse

En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola la plus importante et la plus meurtrière de l'histoire du pays frappe durement les populations. Derrière les chiffres officiels - près de 11 000 cas et plus de 5 300 décès recensés en six mois -, ce sont également plusieurs milliers de soignants qui sont mobilisés face au virus au quotidien. Découvrez leurs témoignages.

Dans les régions touchées, plus de 2 900 soignants de MSF sont mobilisés pour lutter contre le virus Bundibugyo. Les équipes médicales travaillent dans des conditions difficiles et font face à de nombreux défis : la menace constante du virus pour leur santé, la gestion de l'insécurité, la désinformation et la perte de patients, voire parfois de collègues ou de proches. Infirmière, médecin, chauffeur d'ambulance... Ces femmes et ces hommes prennent la parole pour raconter leur réalité du terrain.

« Chaque soir, mon coeur saignait pour nos patients » - Alice, infirmière

Alice Alyerunga est infirmière, elle travaille au centre de traitement d'Ebola MSF à Mongbwalu.

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Une vue de l'entrée du centre de traitement contre Ebola géré par MSF à Mongbwalu, en Ituri. Alice travaille dans ce centre depuis le début de la 17ème épidémie.

Une discussion entre une infirmière et une femme guérie de la maladie à virus Ebola, revenue à l'hôpital pour sa première séance à la clinique destinée aux survivants.

Alice Alyerunga est infirmière, elle travaille au centre de traitement d'Ebola MSF à Mongbwalu.

Une vue de l'entrée du centre de traitement contre Ebola géré par MSF à Mongbwalu, en Ituri. Alice travaille dans ce centre depuis le début de la 17ème épidémie.

Une discussion entre une infirmière et une femme guérie de la maladie à virus Ebola, revenue à l'hôpital pour sa première séance à la clinique destinée aux survivants.

Alice Alyerunga, 43 ans, est infirmière. Elle travaille pour MSF au centre de traitement Ebola à Mongbwalu, dans la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie. Bien qu'elle fasse partie de nos équipes depuis 12 ans, elle n'avait encore jamais été confrontée à une urgence d'une telle ampleur. « C'est l'intervention la plus stressante à laquelle j'ai participé. Au début, c'était catastrophique. Nous n'avons eu aucun survivant pendant trois semaines. Environ 100 personnes sont mortes. Chaque soir, mon coeur saignait pour nos patients. Quand nous avons eu notre premier survivant, ce fut un moment de joie. »

« En tant que travailleurs et travailleuses de première ligne, nous faisons face à un niveau d'exposition élevé au virus, même avec les tenues de protection. Cela peut être effrayant de travailler ici, mais ce qui nous motive, c'est notre mission : sauver des vies et briser les chaînes de transmission. Ma famille et ma fille m'ont encouragée à partir aider les patients. »

« Parfois, des patients meurent avant d'arriver au centre » - Richard, chauffeur d'ambulance

Richard Kakereka est ambulancier, il travaille pour le centre de traitement de Mongbwalu.

Depuis le début de l'épidémie, Richard transporte des patients vers le centre de traitement Ebola. Un contexte de travail difficile et éprouvant.

Une ambulance de MSF est garée devant le centre de traitement d'Ebola géré par MSF à Mongbwalu, permettant de transporter les patients en sécurité.

Richard Kakereka est ambulancier, il travaille pour le centre de traitement de Mongbwalu.

Depuis le début de l'épidémie, Richard transporte des patients vers le centre de traitement Ebola. Un contexte de travail difficile et éprouvant.

Une ambulance de MSF est garée devant le centre de traitement d'Ebola géré par MSF à Mongbwalu, permettant de transporter les patients en sécurité.

Richard Kakereka, 50 ans, est chauffeur d'ambulance. Il travaille lui aussi au centre de traitement Ebola de MSF à Mongbwalu.

« Nous avons transporté beaucoup de patients ici. Dans les cas les plus graves, il y a beaucoup de sang, de la diarrhée, des vomissements... C'est risqué parce que tous ces fluides sont très contagieux. Parfois, la personne est déjà presque morte lorsque nous venons la chercher. Parfois, elle meurt avant d'arriver. »

Ces scènes peuvent être éprouvantes pour le personnel, comme en témoigne Richard :

« Ce n'est pas facile. Mais c'est un travail qui exige que nous nous adaptions. Nous sommes ici pour sauver des vies et je me prépare mentalement - et physiquement, en faisant tout mon possible pour me protéger. Je respecte les protocoles, je me lave beaucoup les mains et j'utilise du gel. Dans ma communauté, j'essaie de sensibiliser à ces mesures et d'expliquer à quel point cette maladie est grave. »

« Quand j'ai appris que j'étais testé positif au virus, j'étais sous le choc » - Sylvain, médecin

Dr Sylvain est médecin dans l'unité de traitement de Bunia.

Il a lui même contracté le virus au début de l'épidémie.

Pour protéger le personnel médical du virus, des mesures de prévention essentielles sont appliquées chaque jour dans les centres. Ici, des bottes sont mises à sécher après avoir été désinfectées au centre de traitement d'Ebola de Mongbwalu.

Dr Sylvain est médecin dans l'unité de traitement de Bunia.

Il a lui même contracté le virus au début de l'épidémie.

Pour protéger le personnel médical du virus, des mesures de prévention essentielles sont appliquées chaque jour dans les centres. Ici, des bottes sont mises à sécher après avoir été désinfectées au centre de traitement d'Ebola de Mongbwalu.

Pour certains professionnels de santé, la lutte contre Ebola a pris un tournant intime lorsqu'ils ont eux-mêmes contracté le virus. Le Dr Sylvain Radjabu Lubangi, 35 ans, travaillait au centre de traitement MSF d'Elikya, situé à Bunia, dans la province de l'Ituri.

« Quand j'ai appris que j'étais positif, j'étais sous le choc. Au début de l'épidémie, beaucoup de gens mouraient. Je pensais que ce serait mon cas à moi aussi. » Alors qu'il était maintenu à l'isolement et recevait des soins, il a appris que d'autres soignants étaient morts.

« C'était très dur. J'avais peur. Je n'arrêtais pas de penser que je serais peut-être le prochain. Mais je me suis finalement dit qu'Ebola est une maladie comme les autres : on peut se faire soigner, et on peut en guérir. Maintenant, quand je vois mes patients, je me vois moi-même. Cela me donne encore plus d'empathie, et encore plus de force pour les aider », témoigne le Dr Sylvain Radjabu Lubangi, médecin et survivant d'Ebola.

« Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Et cela pèse sur chacun d'entre-nous » - Adelard, superviseur eau et hygiène

Adelard Kasereka Kasisivahwa est superviseur eau, hygiène et assainissement.

Un agent d'hygiène entre dans la morgue du centre de traitement Ebola de Beni. Les corps des personnes décédées de la maladie sont extrêmement contagieux ; le port d'équipements de protection individuelle est donc essentiel pour protéger le personnel.

Le personnel transporte du matériel au centre de traitement d'Ebola de Mongbwalu. Face aux impacts psychologiques d'une telle épidémie, la solidarité entre les soignants est essentielle.

Adelard Kasereka Kasisivahwa est superviseur eau, hygiène et assainissement.

Un agent d'hygiène entre dans la morgue du centre de traitement Ebola de Beni. Les corps des personnes décédées de la maladie sont extrêmement contagieux ; le port d'équipements de protection individuelle est donc essentiel pour protéger le personnel.

Le personnel transporte du matériel au centre de traitement d'Ebola de Mongbwalu. Face aux impacts psychologiques d'une telle épidémie, la solidarité entre les soignants est essentielle.

Adelard Kasereka Kasisivahwa, 40 ans, est originaire de Butembo, au Nord-Kivu. Après avoir travaillé sur la réponse face à Ebola en 2018, il est à nouveau porté volontaire pour lutter contre cette 17ème épidémie.

En tant que superviseur eau, hygiène et assainissement de MSF à l'hôpital de la ville, il encadre et forme environ 60 collègues chargés de nettoyer les différents services et de créer un environnement sûr pour le personnel, les patients et la communauté.

Lorsqu'un patient meurt, son équipe aide à préparer le corps afin qu'un enterrement sécurisé puisse avoir lieu. Des fenêtres transparentes dans la tente mortuaire permettent aux familles d'assister aux préparatifs.

« Les familles ont besoin de voir ce que nous faisons et de participer à l'adieu. Pour certains de mes collègues, c'est leur première confrontation à une maladie grave et à la mort. Parfois, je dois réconforter mes collègues. En tant que membre de MSF, nous faisons tout ce que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Cela pèse sur chacun d'entre-nous. Quand quelqu'un guérit et nous remercie d'avoir été là, cela réchauffe le coeur. »

« La plupart des enfants que nous soignons et qui sont testés positifs meurent » - Carla, pédiatre

Le Dr Carla Schwanfelder est une pédiatre allemande de formation qui travaille au centre de traitement d'Ebola de MSF à Mongbwalu.

Aux cotés de ses équipes, elle fait face à de nombreux cas difficiles, notamment d'enfants, dont la mortalité face au virus est importante.

Le Dr Carla Schwanfelder est une pédiatre allemande de formation qui travaille au centre de traitement d'Ebola de MSF à Mongbwalu.

Aux cotés de ses équipes, elle fait face à de nombreux cas difficiles, notamment d'enfants, dont la mortalité face au virus est importante.

Dans les centres de traitement, la prise en charge des patients confronte les équipes à des situations psychologiquement très difficiles, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants. S'ils représentent une minorité des patients pris en charge dans les centres, ils sont une proportion bien plus importante des patients qui meurent de la maladie.

Le Dr Carla Schwanfelder, 44 ans, est une pédiatre allemande de formation qui travaille au centre de traitement Ebola de MSF à Mongbwalu, où l'épidémie a commencé.

« La plupart des enfants que nous soignons et qui sont testés positifs meurent. Ils font partie des groupes les plus vulnérables avec les personnes âgées et les femmes enceintes. Ils peuvent sembler aller bien un jour - manger et jouer - et le lendemain, ils ne sont plus de ce monde. Ça ne nous surprend plus désormais, mais ça reste profondément triste. Au moment où leur état commence à se dégrader, nous ne pouvons pas faire grand-chose.

Mais quand certains commencent à aller mieux, on est tellement heureux, on joue à travers la vitre en plastique et ils rient avec nous. Il est aussi difficile d'observer des enfants perdre la moitié de leur famille à cause de cette maladie. Je ne peux pas rester chez moi à observer cette situation de loin, alors que je sais que j'ai des compétences que je peux mettre au service des autres ici. »

« Pour sauver des vies, nous devons gagner la confiance de la population » - Samson, chef de mission support

Samson Balidja, conseiller du chef de mission de MSF à Bunia, aide l'organisation à faire face aux défis sécuritaires et humanitaires dans la région.

En RDC, nos équipes sont parfois confrontées à des menaces, et aux fausses informations qui circulent concernant le virus.

À Mongbwalu, des agents de santé sensibilisent les communautés aux dangers de la maladie d'Ebola et conseillent la population sur les mesures à prendre pour se protéger.

Samson Balidja, conseiller du chef de mission de MSF à Bunia, aide l'organisation à faire face aux défis sécuritaires et humanitaires dans la région.

En RDC, nos équipes sont parfois confrontées à des menaces, et aux fausses informations qui circulent concernant le virus.

À Mongbwalu, des agents de santé sensibilisent les communautés aux dangers de la maladie d'Ebola et conseillent la population sur les mesures à prendre pour se protéger.

Samson Balidja, 48 ans, a grandi dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, en tant que support du chef de mission de MSF à Bunia, il aide l'organisation à faire face aux défis sécuritaires et humanitaires dans sa province natale. Dans la région, des affrontements armés rendent parfois l'accès humanitaire difficile et complique la réponse médicale face à Ebola.

« Lorsque des affrontements ont lieu, la population fuit dans toutes les directions. Cela nuit aux mesures de prévention, facilite la propagation de la maladie et nous empêche d'accéder aux zones concernées. »

Outre l'insécurité, les équipes de MSF font aussi face à une profonde méfiance. Samson faisait partie des premiers membres de MSF à être arrivés à Mongbwalu.

« Nous avons été menacés, et un groupe de jeunes a mis le feu à une tente que nous avions installée à côté de l'hôpital pour recevoir les patients. Ils ne croyaient pas qu'Ebola était une maladie grave. Ils pensaient que les ONG l'avaient inventée pour gagner de l'argent. Pour sauver des vies, nous devons gagner la confiance de la population. Nous devons renforcer l'engagement communautaire et aider les communautés à comprendre pourquoi nous sommes là, et travailler à leurs côtés. »

L'action de MSF face à l'épidémie d'Ebola

Médecins Sans Frontières (MSF) fait face à la plus importante épidémie d'Ebola en RDC en mobilisant plus de 2 900 soignants à travers 8 centres de traitement et des unités d'isolement. L'organisation concentre ses efforts sur la prise en charge des malades, la surveillance épidémiologique et l'engagement des communautés locales pour rompre les chaînes de transmission, tout en maintenant l'accès aux soins de santé essentiels dans la région. Nos équipes ont traité plus de 4 100 patients.